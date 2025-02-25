Devises / VRE
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VRE: Veris Residential Inc
15.69 USD 0.03 (0.19%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VRE a changé de 0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.49 et à un maximum de 15.78.
Suivez la dynamique Veris Residential Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VRE Nouvelles
- Veris Residential, Inc. (VRE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Veris Residential Q2 2025 presentation: NOI growth accelerates, guidance raised
- Veris Residential (VRE) Q2 FFO and Revenues Surpass Estimates
- Veris Residential appoints Christopher Papa to board as Dickerman steps down
- Veris Residential stock price target lowered to $22 at BTIG
- Trade War Redux
- Veris Residential announces board election results
- Veris Residential reports annual meeting results
- U.S. REIT Share Repurchase Activity Doubles In Q1 2025
- Veris Residential Declares Second Quarter 2025 Cash Dividend
- Veris Is Buying the Whole Tower--And Betting Big on Jersey City's Luxury Boom
- Veris Residential, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:VRE)
- Veris Residential, Inc. (VRE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
15.49 15.78
Range Annuel
13.69 18.85
- Clôture Précédente
- 15.66
- Ouverture
- 15.60
- Bid
- 15.69
- Ask
- 15.99
- Plus Bas
- 15.49
- Plus Haut
- 15.78
- Volume
- 874
- Changement quotidien
- 0.19%
- Changement Mensuel
- -0.13%
- Changement à 6 Mois
- -7.65%
- Changement Annuel
- -11.61%
20 septembre, samedi