통화 / VRE
VRE: Veris Residential Inc
15.69 USD 0.03 (0.19%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VRE 환율이 오늘 0.19%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 15.49이고 고가는 15.78이었습니다.
Veris Residential Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
VRE News
- Veris Residential, Inc. (VRE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Veris Residential Q2 2025 presentation: NOI growth accelerates, guidance raised
- Veris Residential (VRE) Q2 FFO and Revenues Surpass Estimates
- Veris Residential appoints Christopher Papa to board as Dickerman steps down
- Veris Residential stock price target lowered to $22 at BTIG
- Trade War Redux
- Veris Residential announces board election results
- Veris Residential reports annual meeting results
- U.S. REIT Share Repurchase Activity Doubles In Q1 2025
- Veris Residential Declares Second Quarter 2025 Cash Dividend
- Veris Is Buying the Whole Tower--And Betting Big on Jersey City's Luxury Boom
- Veris Residential, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:VRE)
- Veris Residential, Inc. (VRE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
15.49 15.78
년간 변동
13.69 18.85
- 이전 종가
- 15.66
- 시가
- 15.60
- Bid
- 15.69
- Ask
- 15.99
- 저가
- 15.49
- 고가
- 15.78
- 볼륨
- 874
- 일일 변동
- 0.19%
- 월 변동
- -0.13%
- 6개월 변동
- -7.65%
- 년간 변동율
- -11.61%
20 9월, 토요일