VOYG hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Voyager Technologies, Inc. hisse senedi 26.94 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 26.65 - 28.81 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 28.33 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1719 değerine ulaştı. VOYG canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Voyager Technologies, Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Voyager Technologies, Inc. hisse senedi şu anda 26.94 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -60.60% ve USD değerlerini izler. VOYG hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

VOYG hisse senedi nasıl alınır? Voyager Technologies, Inc. hisselerini şu anki 26.94 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 26.94 ve Ask 27.24 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1719 ve günlük değişim oranı -6.03% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VOYG fiyat hareketlerini takip edin.

VOYG hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Voyager Technologies, Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 17.41 - 73.95 ve mevcut fiyatı 26.94 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 26.94 veya Ask 27.24 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 23.98% ve 6 aylık değişim oranı -30.17% değerlerini karşılaştırır. VOYG fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Voyager Technologies, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Voyager Technologies, Inc. hisse senedi yıllık olarak 73.95 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 17.41 - 73.95). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 28.33 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Voyager Technologies, Inc. performansını takip edin.

Voyager Technologies, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Voyager Technologies, Inc. (VOYG) hisse senedi yıllık olarak en düşük 17.41 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 26.94 ve hareket ettiği yıllık aralık 17.41 - 73.95 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VOYG fiyat hareketlerini izleyin.