VOYG: Voyager Technologies, Inc.
A taxa do VOYG para hoje mudou para -4.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.65 e o mais alto foi 28.81.
Veja a dinâmica do par de moedas Voyager Technologies, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VOYG hoje?
Hoje Voyager Technologies, Inc. (VOYG) está avaliado em 27.13. O instrumento é negociado dentro de 26.65 - 28.81, o fechamento de ontem foi 28.33, e o volume de negociação atingiu 2147. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VOYG em tempo real.
As ações de Voyager Technologies, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Voyager Technologies, Inc. está avaliado em 27.13. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -60.32% e USD. Monitore os movimentos de VOYG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VOYG?
Você pode comprar ações de Voyager Technologies, Inc. (VOYG) pelo preço atual 27.13. Ordens geralmente são executadas perto de 27.13 ou 27.43, enquanto 2147 e -5.37% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VOYG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VOYG?
Investir em Voyager Technologies, Inc. envolve considerar a faixa anual 17.41 - 73.95 e o preço atual 27.13. Muitos comparam 24.85% e -29.68% antes de enviar ordens em 27.13 ou 27.43. Estude as mudanças diárias de preço de VOYG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Voyager Technologies, Inc.?
O maior preço de Voyager Technologies, Inc. (VOYG) no último ano foi 73.95. As ações oscilaram bastante dentro de 17.41 - 73.95, e a comparação com 28.33 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Voyager Technologies, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Voyager Technologies, Inc.?
O menor preço de Voyager Technologies, Inc. (VOYG) no ano foi 17.41. A comparação com o preço atual 27.13 e 17.41 - 73.95 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VOYG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VOYG?
No passado Voyager Technologies, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 28.33 e -60.32% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 28.33
- Open
- 28.67
- Bid
- 27.13
- Ask
- 27.43
- Low
- 26.65
- High
- 28.81
- Volume
- 2.147 K
- Mudança diária
- -4.24%
- Mudança mensal
- 24.85%
- Mudança de 6 meses
- -29.68%
- Mudança anual
- -60.32%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.