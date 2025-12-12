- Обзор рынка
VOYG: Voyager Technologies, Inc.
Курс VOYG за сегодня изменился на -4.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.65, а максимальная — 28.81.
Следите за динамикой Voyager Technologies, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VOYG сегодня?
Voyager Technologies, Inc. (VOYG) сегодня оценивается на уровне 27.00. Инструмент торгуется в пределах 26.65 - 28.81, вчерашнее закрытие составило 28.33, а торговый объем достиг 2658. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VOYG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Voyager Technologies, Inc.?
Voyager Technologies, Inc. в настоящее время оценивается в 27.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -60.51% и USD. Отслеживайте движения VOYG на графике в реальном времени.
Как купить акции VOYG?
Вы можете купить акции Voyager Technologies, Inc. (VOYG) по текущей цене 27.00. Ордера обычно размещаются около 27.00 или 27.30, тогда как 2658 и -5.82% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VOYG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VOYG?
Инвестирование в Voyager Technologies, Inc. предполагает учет годового диапазона 17.41 - 73.95 и текущей цены 27.00. Многие сравнивают 24.25% и -30.02% перед размещением ордеров на 27.00 или 27.30. Изучайте ежедневные изменения цены VOYG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Voyager Technologies, Inc.?
Самая высокая цена Voyager Technologies, Inc. (VOYG) за последний год составила 73.95. Акции заметно колебались в пределах 17.41 - 73.95, сравнение с 28.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Voyager Technologies, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Voyager Technologies, Inc.?
Самая низкая цена Voyager Technologies, Inc. (VOYG) за год составила 17.41. Сравнение с текущими 27.00 и 17.41 - 73.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VOYG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VOYG?
В прошлом Voyager Technologies, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.33 и -60.51% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.33
- Open
- 28.67
- Bid
- 27.00
- Ask
- 27.30
- Low
- 26.65
- High
- 28.81
- Объем
- 2.658 K
- Дневное изменение
- -4.69%
- Месячное изменение
- 24.25%
- 6-месячное изменение
- -30.02%
- Годовое изменение
- -60.51%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.