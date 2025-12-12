КотировкиРазделы
VOYG: Voyager Technologies, Inc.

27.00 USD 1.33 (4.69%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VOYG за сегодня изменился на -4.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.65, а максимальная — 28.81.

Следите за динамикой Voyager Technologies, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VOYG сегодня?

Voyager Technologies, Inc. (VOYG) сегодня оценивается на уровне 27.00. Инструмент торгуется в пределах 26.65 - 28.81, вчерашнее закрытие составило 28.33, а торговый объем достиг 2658. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VOYG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Voyager Technologies, Inc.?

Voyager Technologies, Inc. в настоящее время оценивается в 27.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -60.51% и USD. Отслеживайте движения VOYG на графике в реальном времени.

Как купить акции VOYG?

Вы можете купить акции Voyager Technologies, Inc. (VOYG) по текущей цене 27.00. Ордера обычно размещаются около 27.00 или 27.30, тогда как 2658 и -5.82% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VOYG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VOYG?

Инвестирование в Voyager Technologies, Inc. предполагает учет годового диапазона 17.41 - 73.95 и текущей цены 27.00. Многие сравнивают 24.25% и -30.02% перед размещением ордеров на 27.00 или 27.30. Изучайте ежедневные изменения цены VOYG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Voyager Technologies, Inc.?

Самая высокая цена Voyager Technologies, Inc. (VOYG) за последний год составила 73.95. Акции заметно колебались в пределах 17.41 - 73.95, сравнение с 28.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Voyager Technologies, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Voyager Technologies, Inc.?

Самая низкая цена Voyager Technologies, Inc. (VOYG) за год составила 17.41. Сравнение с текущими 27.00 и 17.41 - 73.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VOYG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VOYG?

В прошлом Voyager Technologies, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.33 и -60.51% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.65 28.81
Годовой диапазон
17.41 73.95
Предыдущее закрытие
28.33
Open
28.67
Bid
27.00
Ask
27.30
Low
26.65
High
28.81
Объем
2.658 K
Дневное изменение
-4.69%
Месячное изменение
24.25%
6-месячное изменение
-30.02%
Годовое изменение
-60.51%
