- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VOYG: Voyager Technologies, Inc.
Le taux de change de VOYG a changé de -4.77% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.65 et à un maximum de 28.81.
Suivez la dynamique Voyager Technologies, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VOYG aujourd'hui ?
L'action Voyager Technologies, Inc. est cotée à 26.98 aujourd'hui. Elle se négocie dans 26.65 - 28.81, a clôturé hier à 28.33 et son volume d'échange a atteint 2994. Le graphique en temps réel du cours de VOYG présente ces mises à jour.
L'action Voyager Technologies, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Voyager Technologies, Inc. est actuellement valorisé à 26.98. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -60.54% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VOYG.
Comment acheter des actions VOYG ?
Vous pouvez acheter des actions Voyager Technologies, Inc. au cours actuel de 26.98. Les ordres sont généralement placés à proximité de 26.98 ou de 27.28, le 2994 et le -5.89% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VOYG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VOYG ?
Investir dans Voyager Technologies, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 17.41 - 73.95 et le prix actuel 26.98. Beaucoup comparent 24.16% et -30.07% avant de passer des ordres à 26.98 ou 27.28. Consultez le graphique du cours de VOYG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Voyager Technologies, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Voyager Technologies, Inc. l'année dernière était 73.95. Au cours de 17.41 - 73.95, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 28.33 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Voyager Technologies, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Voyager Technologies, Inc. ?
Le cours le plus bas de Voyager Technologies, Inc. (VOYG) sur l'année a été 17.41. Sa comparaison avec 26.98 et 17.41 - 73.95 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VOYG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VOYG a-t-elle été divisée ?
Voyager Technologies, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 28.33 et -60.54% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 28.33
- Ouverture
- 28.67
- Bid
- 26.98
- Ask
- 27.28
- Plus Bas
- 26.65
- Plus Haut
- 28.81
- Volume
- 2.994 K
- Changement quotidien
- -4.77%
- Changement Mensuel
- 24.16%
- Changement à 6 Mois
- -30.07%
- Changement Annuel
- -60.54%
- Act
- 414
- Fcst
- Prev
- 413
- Act
- 548
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev