VOYG: Voyager Technologies, Inc.

26.49 USD 1.84 (6.49%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VOYG汇率已更改-6.49%。当日，交易品种以低点26.36和高点28.81进行交易。

关注Voyager Technologies, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

VOYG股票今天的价格是多少？

Voyager Technologies, Inc.股票今天的定价为26.49。它在26.36 - 28.81范围内交易，昨天的收盘价为28.33，交易量达到4284。VOYG的实时价格图表显示了这些更新。

Voyager Technologies, Inc.股票是否支付股息？

Voyager Technologies, Inc.目前的价值为26.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-61.26%和USD。实时查看图表以跟踪VOYG走势。

如何购买VOYG股票？

您可以以26.49的当前价格购买Voyager Technologies, Inc.股票。订单通常设置在26.49或26.79附近，而4284和-7.60%显示市场活动。立即关注VOYG的实时图表更新。

如何投资VOYG股票？

投资Voyager Technologies, Inc.需要考虑年度范围17.41 - 73.95和当前价格26.49。许多人在以26.49或26.79下订单之前，会比较21.91%和。实时查看VOYG价格图表，了解每日变化。

Voyager Technologies, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Voyager Technologies, Inc.的最高价格是73.95。在17.41 - 73.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Voyager Technologies, Inc.的绩效。

Voyager Technologies, Inc.股票的最低价格是多少？

Voyager Technologies, Inc.（VOYG）的最低价格为17.41。将其与当前的26.49和17.41 - 73.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VOYG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VOYG股票是什么时候拆分的？

Voyager Technologies, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.33和-61.26%中可见。

日范围
26.36 28.81
年范围
17.41 73.95
前一天收盘价
28.33
开盘价
28.67
卖价
26.49
买价
26.79
最低价
26.36
最高价
28.81
交易量
4.284 K
日变化
-6.49%
月变化
21.91%
6个月变化
-31.34%
年变化
-61.26%
13 十二月, 星期六