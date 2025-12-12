- Übersicht
VOYG: Voyager Technologies, Inc.
Der Wechselkurs von VOYG hat sich für heute um -4.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.65 bis zu einem Hoch von 28.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die Voyager Technologies, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VOYG heute?
Die Aktie von Voyager Technologies, Inc. (VOYG) notiert heute bei 27.13. Sie wird innerhalb einer Spanne von 26.65 - 28.81 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 28.33 und das Handelsvolumen erreichte 2147. Das Live-Chart von VOYG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VOYG Dividenden?
Voyager Technologies, Inc. wird derzeit mit 27.13 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -60.32% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VOYG zu verfolgen.
Wie kaufe ich VOYG-Aktien?
Sie können Aktien von Voyager Technologies, Inc. (VOYG) zum aktuellen Kurs von 27.13 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 27.13 oder 27.43 platziert, während 2147 und -5.37% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VOYG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VOYG-Aktien?
Bei einer Investition in Voyager Technologies, Inc. müssen die jährliche Spanne 17.41 - 73.95 und der aktuelle Kurs 27.13 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 24.85% und -29.68%, bevor sie Orders zu 27.13 oder 27.43 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VOYG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Voyager Technologies, Inc.?
Der höchste Kurs von Voyager Technologies, Inc. (VOYG) im vergangenen Jahr lag bei 73.95. Innerhalb von 17.41 - 73.95 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 28.33 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Voyager Technologies, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Voyager Technologies, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Voyager Technologies, Inc. (VOYG) im Laufe des Jahres betrug 17.41. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 27.13 und der Spanne 17.41 - 73.95 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VOYG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VOYG statt?
Voyager Technologies, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 28.33 und -60.32% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.33
- Eröffnung
- 28.67
- Bid
- 27.13
- Ask
- 27.43
- Tief
- 26.65
- Hoch
- 28.81
- Volumen
- 2.147 K
- Tagesänderung
- -4.24%
- Monatsänderung
- 24.85%
- 6-Monatsänderung
- -29.68%
- Jahresänderung
- -60.32%
