- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
VOYG: Voyager Technologies, Inc.
El tipo de cambio de VOYG de hoy ha cambiado un -6.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.36, mientras que el máximo ha alcanzado 28.81.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Voyager Technologies, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de VOYG hoy?
Voyager Technologies, Inc. (VOYG) se evalúa hoy en 26.49. El instrumento se negocia dentro de 26.36 - 28.81; el cierre de ayer ha sido 28.33 y el volumen comercial ha alcanzado 4284. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VOYG en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Voyager Technologies, Inc.?
Voyager Technologies, Inc. se evalúa actualmente en 26.49. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -61.26% y USD. Monitoree los movimientos de VOYG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de VOYG?
Puede comprar acciones de Voyager Technologies, Inc. (VOYG) al precio actual de 26.49. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 26.49 o 26.79, mientras que 4284 y -7.60% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VOYG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de VOYG?
Invertir en Voyager Technologies, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 17.41 - 73.95 y el precio actual 26.49. Muchos comparan 21.91% y -31.34% antes de colocar órdenes en 26.49 o 26.79. Estudie los cambios diarios de precios de VOYG en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Voyager Technologies, Inc.?
El precio más alto de Voyager Technologies, Inc. (VOYG) en el último año ha sido 73.95. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.41 - 73.95, una comparación con 28.33 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Voyager Technologies, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Voyager Technologies, Inc.?
El precio más bajo de Voyager Technologies, Inc. (VOYG) para el año ha sido 17.41. La comparación con los actuales 26.49 y 17.41 - 73.95 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VOYG en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VOYG?
En el pasado, Voyager Technologies, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 28.33 y -61.26% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 28.33
- Open
- 28.67
- Bid
- 26.49
- Ask
- 26.79
- Low
- 26.36
- High
- 28.81
- Volumen
- 4.284 K
- Cambio diario
- -6.49%
- Cambio mensual
- 21.91%
- Cambio a 6 meses
- -31.34%
- Cambio anual
- -61.26%