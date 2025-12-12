- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
VOYG: Voyager Technologies, Inc.
Il tasso di cambio VOYG ha avuto una variazione del -4.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.65 e ad un massimo di 28.81.
Segui le dinamiche di Voyager Technologies, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VOYG oggi?
Oggi le azioni Voyager Technologies, Inc. sono prezzate a 27.13. Viene scambiato all'interno di 26.65 - 28.81, la chiusura di ieri è stata 28.33 e il volume degli scambi ha raggiunto 2147. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VOYG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Voyager Technologies, Inc. pagano dividendi?
Voyager Technologies, Inc. è attualmente valutato a 27.13. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -60.32% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VOYG.
Come acquistare azioni VOYG?
Puoi acquistare azioni Voyager Technologies, Inc. al prezzo attuale di 27.13. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 27.13 o 27.43, mentre 2147 e -5.37% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VOYG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VOYG?
Investire in Voyager Technologies, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 17.41 - 73.95 e il prezzo attuale 27.13. Molti confrontano 24.85% e -29.68% prima di effettuare ordini su 27.13 o 27.43. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VOYG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Voyager Technologies, Inc.?
Il prezzo massimo di Voyager Technologies, Inc. nell'ultimo anno è stato 73.95. All'interno di 17.41 - 73.95, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 28.33 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Voyager Technologies, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Voyager Technologies, Inc.?
Il prezzo più basso di Voyager Technologies, Inc. (VOYG) nel corso dell'anno è stato 17.41. Confrontandolo con gli attuali 27.13 e 17.41 - 73.95 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VOYG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VOYG?
Voyager Technologies, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 28.33 e -60.32%.
- Chiusura Precedente
- 28.33
- Apertura
- 28.67
- Bid
- 27.13
- Ask
- 27.43
- Minimo
- 26.65
- Massimo
- 28.81
- Volume
- 2.147 K
- Variazione giornaliera
- -4.24%
- Variazione Mensile
- 24.85%
- Variazione Semestrale
- -29.68%
- Variazione Annuale
- -60.32%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 413
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev