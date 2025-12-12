クォートセクション
VOYG: ボイジャー・テクノロジーズ

26.98 USD 1.35 (4.77%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

VOYGの今日の為替レートは、-4.77%変化しました。日中、通貨は1あたり26.65の安値と28.81の高値で取引されました。

ボイジャー・テクノロジーズダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

VOYG株の現在の価格は？

ボイジャー・テクノロジーズの株価は本日26.98です。26.65 - 28.81内で取引され、前日の終値は28.33、取引量は2994に達しました。VOYGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ボイジャー・テクノロジーズの株は配当を出しますか？

ボイジャー・テクノロジーズの現在の価格は26.98です。配当方針は会社によりますが、投資家は-60.54%やUSDにも注目します。VOYGの動きはライブチャートで確認できます。

VOYG株を買う方法は？

ボイジャー・テクノロジーズの株は現在26.98で購入可能です。注文は通常26.98または27.28付近で行われ、2994や-5.89%が市場の動きを示します。VOYGの最新情報はライブチャートで確認できます。

VOYG株に投資する方法は？

ボイジャー・テクノロジーズへの投資では、年間の値幅17.41 - 73.95と現在の26.98を考慮します。注文は多くの場合26.98や27.28で行われる前に、24.16%や-30.07%と比較されます。VOYGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ボイジャー・テクノロジーズの株の最高値は？

ボイジャー・テクノロジーズの過去1年の最高値は73.95でした。17.41 - 73.95内で株価は大きく変動し、28.33と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ボイジャー・テクノロジーズのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ボイジャー・テクノロジーズの株の最低値は？

ボイジャー・テクノロジーズ(VOYG)の年間最安値は17.41でした。現在の26.98や17.41 - 73.95と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VOYGの動きはライブチャートで確認できます。

VOYGの株式分割はいつ行われましたか？

ボイジャー・テクノロジーズは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、28.33、-60.54%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
26.65 28.81
1年のレンジ
17.41 73.95
以前の終値
28.33
始値
28.67
買値
26.98
買値
27.28
安値
26.65
高値
28.81
出来高
2.994 K
1日の変化
-4.77%
1ヶ月の変化
24.16%
6ヶ月の変化
-30.07%
1年の変化
-60.54%
