VOYG: ボイジャー・テクノロジーズ
VOYGの今日の為替レートは、-4.77%変化しました。日中、通貨は1あたり26.65の安値と28.81の高値で取引されました。
ボイジャー・テクノロジーズダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
VOYG株の現在の価格は？
ボイジャー・テクノロジーズの株価は本日26.98です。26.65 - 28.81内で取引され、前日の終値は28.33、取引量は2994に達しました。VOYGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ボイジャー・テクノロジーズの株は配当を出しますか？
ボイジャー・テクノロジーズの現在の価格は26.98です。配当方針は会社によりますが、投資家は-60.54%やUSDにも注目します。VOYGの動きはライブチャートで確認できます。
VOYG株を買う方法は？
ボイジャー・テクノロジーズの株は現在26.98で購入可能です。注文は通常26.98または27.28付近で行われ、2994や-5.89%が市場の動きを示します。VOYGの最新情報はライブチャートで確認できます。
VOYG株に投資する方法は？
ボイジャー・テクノロジーズへの投資では、年間の値幅17.41 - 73.95と現在の26.98を考慮します。注文は多くの場合26.98や27.28で行われる前に、24.16%や-30.07%と比較されます。VOYGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ボイジャー・テクノロジーズの株の最高値は？
ボイジャー・テクノロジーズの過去1年の最高値は73.95でした。17.41 - 73.95内で株価は大きく変動し、28.33と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ボイジャー・テクノロジーズのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ボイジャー・テクノロジーズの株の最低値は？
ボイジャー・テクノロジーズ(VOYG)の年間最安値は17.41でした。現在の26.98や17.41 - 73.95と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VOYGの動きはライブチャートで確認できます。
VOYGの株式分割はいつ行われましたか？
ボイジャー・テクノロジーズは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、28.33、-60.54%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 28.33
- 始値
- 28.67
- 買値
- 26.98
- 買値
- 27.28
- 安値
- 26.65
- 高値
- 28.81
- 出来高
- 2.994 K
- 1日の変化
- -4.77%
- 1ヶ月の変化
- 24.16%
- 6ヶ月の変化
- -30.07%
- 1年の変化
- -60.54%
