Dövizler / VOYA
VOYA: Voya Financial Inc
76.61 USD 0.40 (0.52%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VOYA fiyatı bugün -0.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 76.09 ve Yüksek fiyatı olarak 77.28 aralığında işlem gördü.
Voya Financial Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
VOYA haberleri
Günlük aralık
76.09 77.28
Yıllık aralık
52.43 84.31
- Önceki kapanış
- 77.01
- Açılış
- 77.28
- Satış
- 76.61
- Alış
- 76.91
- Düşük
- 76.09
- Yüksek
- 77.28
- Hacim
- 875
- Günlük değişim
- -0.52%
- Aylık değişim
- 3.07%
- 6 aylık değişim
- 13.14%
- Yıllık değişim
- -3.10%
21 Eylül, Pazar