货币 / VOYA
VOYA: Voya Financial Inc
75.89 USD 0.47 (0.62%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VOYA汇率已更改0.62%。当日，交易品种以低点75.70和高点76.29进行交易。
关注Voya Financial Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VOYA新闻
- Voya Financial Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Will Manulife Financial's New Lending Suite Redefine Wealth Management?
- VOYA vs. BWIN: Which Stock Is the Better Value Option?
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- MFC Outperforms Industry, Trades Near 52-Week High: Time to Hold?
- Why Voya Financial (VOYA) is a Great Dividend Stock Right Now
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- U.S. Life Insurance Q2'25 Earnings Recap: AI, New 401(k) Options, Strategic Moves
- Brighthouse Financial Trades Below 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- General Motors To Rally Around 16%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - The Campbell's (NASDAQ:CPB), Franklin Covey (NYSE:FC)
- Voya Financial stock price target raised to $87 from $80 at RBC Capital
- Voya Financial Still In Buying Range As Its Retirement And Investments Side Shines (NYSE:VOYA)
- Voya MidCap Opportunities Strategy Q2 2025 Commentary
- Voya Global Perspectives Market Models - Mutual Fund Series Q2 2025 Commentary
- Voya Global Perspectives Market Models - ETF Series Q2 2025 Commentary
- Voya Global Equity Dividend And Premium Opportunity Fund Q2 2025 Commentary
- VOYA Stock Trading at a Discount to Industry at 1.11X: Time to Buy?
- Voya Securitized Credit Fund Q2 2025 Commentary
- Voya Strategic Income Opportunities Fund Q2 2025 Commentary
- Voya Solution Portfolios (Target Date) Q2 2025 Commentary
- Voya Target Retirement Funds Q2 2025 Commentary
- Voya Small Company Fund Q2 2025 Commentary
- Voya Global Bond Fund Q2 2025 Commentary
日范围
75.70 76.29
年范围
52.43 84.31
- 前一天收盘价
- 75.42
- 开盘价
- 75.70
- 卖价
- 75.89
- 买价
- 76.19
- 最低价
- 75.70
- 最高价
- 76.29
- 交易量
- 229
- 日变化
- 0.62%
- 月变化
- 2.10%
- 6个月变化
- 12.08%
- 年变化
- -4.01%
