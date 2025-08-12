Валюты / VOYA
VOYA: Voya Financial Inc
75.42 USD 1.68 (2.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VOYA за сегодня изменился на -2.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.41, а максимальная — 77.45.
Следите за динамикой Voya Financial Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
75.41 77.45
Годовой диапазон
52.43 84.31
- Предыдущее закрытие
- 77.10
- Open
- 77.07
- Bid
- 75.42
- Ask
- 75.72
- Low
- 75.41
- High
- 77.45
- Объем
- 2.522 K
- Дневное изменение
- -2.18%
- Месячное изменение
- 1.47%
- 6-месячное изменение
- 11.39%
- Годовое изменение
- -4.60%
