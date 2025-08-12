КотировкиРазделы
Валюты / VOYA
VOYA: Voya Financial Inc

75.42 USD 1.68 (2.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VOYA за сегодня изменился на -2.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.41, а максимальная — 77.45.

Следите за динамикой Voya Financial Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
75.41 77.45
Годовой диапазон
52.43 84.31
Предыдущее закрытие
77.10
Open
77.07
Bid
75.42
Ask
75.72
Low
75.41
High
77.45
Объем
2.522 K
Дневное изменение
-2.18%
Месячное изменение
1.47%
6-месячное изменение
11.39%
Годовое изменение
-4.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.