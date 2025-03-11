Dövizler / VLN
VLN: Valens Semiconductor Ltd
1.95 USD 0.01 (0.52%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VLN fiyatı bugün 0.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.87 ve Yüksek fiyatı olarak 1.95 aralığında işlem gördü.
Valens Semiconductor Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
VLN haberleri
- Samsung partners with Valens to develop MIPI A-PHY products
- Valens Semiconductor appoints tech veteran Igal Rotem to board
- Valens at Lytham Summit: Strategic Growth and Challenges
- Velan Q4 and FY2025 presentation: ’Vintage year’ with 14.1% sales growth
- Velan Q1 FY2026 presentation: Sales up 18.6%, dividend increased amid record cash
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Velan Inc.: Announcement
- Valens Semiconductor: Innovator With 200%+ Upside Potential In ADAS And Pro-AV (NYSE:VLN)
- Earnings call transcript: Velan Inc. sees growth in nuclear sector in Q4 2025
- Valens Semiconductor CEO to step down by end of 2025
- Velan Inc. Reports Fiscal 2025 Fourth Quarter and Year-End Results
- Semiconductor Firm Valens 'Dominates' Pro-AV, Scores Wins With Mercedes And Mobileye: Analyst - Valens Semiconductor (NYSE:VLN)
- Valens Chipset To Power Mobileye EyeQ6 High In Autonomous Projects - Valens Semiconductor (NYSE:VLN)
- Valens, RGo, And CHERRY Join Forces For Smarter, Cost-Efficient AI Robotic Solutions - Valens Semiconductor (NYSE:VLN)
Günlük aralık
1.87 1.95
Yıllık aralık
1.70 3.50
- Önceki kapanış
- 1.94
- Açılış
- 1.91
- Satış
- 1.95
- Alış
- 2.25
- Düşük
- 1.87
- Yüksek
- 1.95
- Hacim
- 762
- Günlük değişim
- 0.52%
- Aylık değişim
- -1.02%
- 6 aylık değişim
- -2.99%
- Yıllık değişim
- -10.14%
21 Eylül, Pazar