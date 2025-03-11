通貨 / VLN
VLN: Valens Semiconductor Ltd
1.94 USD 0.13 (7.18%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VLNの今日の為替レートは、7.18%変化しました。日中、通貨は1あたり1.82の安値と1.97の高値で取引されました。
Valens Semiconductor Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VLN News
- Samsung partners with Valens to develop MIPI A-PHY products
- Valens Semiconductor appoints tech veteran Igal Rotem to board
- Valens at Lytham Summit: Strategic Growth and Challenges
- Velan Q4 and FY2025 presentation: ’Vintage year’ with 14.1% sales growth
- Velan Q1 FY2026 presentation: Sales up 18.6%, dividend increased amid record cash
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Velan Inc.: Announcement
- Valens Semiconductor: Innovator With 200%+ Upside Potential In ADAS And Pro-AV (NYSE:VLN)
- Earnings call transcript: Velan Inc. sees growth in nuclear sector in Q4 2025
- Valens Semiconductor CEO to step down by end of 2025
- Velan Inc. Reports Fiscal 2025 Fourth Quarter and Year-End Results
- Semiconductor Firm Valens 'Dominates' Pro-AV, Scores Wins With Mercedes And Mobileye: Analyst - Valens Semiconductor (NYSE:VLN)
- Valens Chipset To Power Mobileye EyeQ6 High In Autonomous Projects - Valens Semiconductor (NYSE:VLN)
- Valens, RGo, And CHERRY Join Forces For Smarter, Cost-Efficient AI Robotic Solutions - Valens Semiconductor (NYSE:VLN)
1日のレンジ
1.82 1.97
1年のレンジ
1.70 3.50
- 以前の終値
- 1.81
- 始値
- 1.83
- 買値
- 1.94
- 買値
- 2.24
- 安値
- 1.82
- 高値
- 1.97
- 出来高
- 731
- 1日の変化
- 7.18%
- 1ヶ月の変化
- -1.52%
- 6ヶ月の変化
- -3.48%
- 1年の変化
- -10.60%
