VLN: Valens Semiconductor Ltd
1.83 USD 0.05 (2.81%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VLN за сегодня изменился на 2.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.74, а максимальная — 1.83.
Следите за динамикой Valens Semiconductor Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VLN
- Samsung partners with Valens to develop MIPI A-PHY products
- Valens Semiconductor appoints tech veteran Igal Rotem to board
- Valens at Lytham Summit: Strategic Growth and Challenges
- Velan Q4 and FY2025 presentation: ’Vintage year’ with 14.1% sales growth
- Velan Q1 FY2026 presentation: Sales up 18.6%, dividend increased amid record cash
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Velan Inc.: Announcement
- Valens Semiconductor: Innovator With 200%+ Upside Potential In ADAS And Pro-AV (NYSE:VLN)
- Earnings call transcript: Velan Inc. sees growth in nuclear sector in Q4 2025
- Valens Semiconductor CEO to step down by end of 2025
- Velan Inc. Reports Fiscal 2025 Fourth Quarter and Year-End Results
- Semiconductor Firm Valens 'Dominates' Pro-AV, Scores Wins With Mercedes And Mobileye: Analyst - Valens Semiconductor (NYSE:VLN)
- Valens Chipset To Power Mobileye EyeQ6 High In Autonomous Projects - Valens Semiconductor (NYSE:VLN)
- Valens, RGo, And CHERRY Join Forces For Smarter, Cost-Efficient AI Robotic Solutions - Valens Semiconductor (NYSE:VLN)
Дневной диапазон
1.74 1.83
Годовой диапазон
1.70 3.50
- Предыдущее закрытие
- 1.78
- Open
- 1.81
- Bid
- 1.83
- Ask
- 2.13
- Low
- 1.74
- High
- 1.83
- Объем
- 1.969 K
- Дневное изменение
- 2.81%
- Месячное изменение
- -7.11%
- 6-месячное изменение
- -8.96%
- Годовое изменение
- -15.67%
