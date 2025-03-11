Währungen / VLN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VLN: Valens Semiconductor Ltd
1.90 USD 0.04 (2.06%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VLN hat sich für heute um -2.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.87 bis zu einem Hoch von 1.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die Valens Semiconductor Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VLN News
- Samsung partners with Valens to develop MIPI A-PHY products
- Valens Semiconductor appoints tech veteran Igal Rotem to board
- Valens at Lytham Summit: Strategic Growth and Challenges
- Velan Q4 and FY2025 presentation: ’Vintage year’ with 14.1% sales growth
- Velan Q1 FY2026 presentation: Sales up 18.6%, dividend increased amid record cash
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Velan Inc.: Announcement
- Valens Semiconductor: Innovator With 200%+ Upside Potential In ADAS And Pro-AV (NYSE:VLN)
- Earnings call transcript: Velan Inc. sees growth in nuclear sector in Q4 2025
- Valens Semiconductor CEO to step down by end of 2025
- Velan Inc. Reports Fiscal 2025 Fourth Quarter and Year-End Results
- Semiconductor Firm Valens 'Dominates' Pro-AV, Scores Wins With Mercedes And Mobileye: Analyst - Valens Semiconductor (NYSE:VLN)
- Valens Chipset To Power Mobileye EyeQ6 High In Autonomous Projects - Valens Semiconductor (NYSE:VLN)
- Valens, RGo, And CHERRY Join Forces For Smarter, Cost-Efficient AI Robotic Solutions - Valens Semiconductor (NYSE:VLN)
Tagesspanne
1.87 1.93
Jahresspanne
1.70 3.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.94
- Eröffnung
- 1.91
- Bid
- 1.90
- Ask
- 2.20
- Tief
- 1.87
- Hoch
- 1.93
- Volumen
- 275
- Tagesänderung
- -2.06%
- Monatsänderung
- -3.55%
- 6-Monatsänderung
- -5.47%
- Jahresänderung
- -12.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K