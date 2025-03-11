Divisas / VLN
VLN: Valens Semiconductor Ltd
1.81 USD 0.02 (1.09%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VLN de hoy ha cambiado un -1.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.80, mientras que el máximo ha alcanzado 1.87.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Valens Semiconductor Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
VLN News
- Samsung partners with Valens to develop MIPI A-PHY products
- Valens Semiconductor appoints tech veteran Igal Rotem to board
- Valens at Lytham Summit: Strategic Growth and Challenges
- Velan Q4 and FY2025 presentation: ’Vintage year’ with 14.1% sales growth
- Velan Q1 FY2026 presentation: Sales up 18.6%, dividend increased amid record cash
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Velan Inc.: Announcement
- Valens Semiconductor: Innovator With 200%+ Upside Potential In ADAS And Pro-AV (NYSE:VLN)
- Earnings call transcript: Velan Inc. sees growth in nuclear sector in Q4 2025
- Valens Semiconductor CEO to step down by end of 2025
- Velan Inc. Reports Fiscal 2025 Fourth Quarter and Year-End Results
- Semiconductor Firm Valens 'Dominates' Pro-AV, Scores Wins With Mercedes And Mobileye: Analyst - Valens Semiconductor (NYSE:VLN)
- Valens Chipset To Power Mobileye EyeQ6 High In Autonomous Projects - Valens Semiconductor (NYSE:VLN)
- Valens, RGo, And CHERRY Join Forces For Smarter, Cost-Efficient AI Robotic Solutions - Valens Semiconductor (NYSE:VLN)
Rango diario
1.80 1.87
Rango anual
1.70 3.50
- Cierres anteriores
- 1.83
- Open
- 1.84
- Bid
- 1.81
- Ask
- 2.11
- Low
- 1.80
- High
- 1.87
- Volumen
- 736
- Cambio diario
- -1.09%
- Cambio mensual
- -8.12%
- Cambio a 6 meses
- -9.95%
- Cambio anual
- -16.59%
