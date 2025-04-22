FiyatlarBölümler
Dövizler / VIXY
Geri dön - Hisse senetleri

VIXY: ProShares Trust VIX Short-Term Futures ETF

32.30 USD 0.03 (0.09%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VIXY fiyatı bugün 0.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 32.02 ve Yüksek fiyatı olarak 32.77 aralığında işlem gördü.

ProShares Trust VIX Short-Term Futures ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VIXY haberleri

Günlük aralık
32.02 32.77
Yıllık aralık
11.36 89.08
Önceki kapanış
32.27
Açılış
32.05
Satış
32.30
Alış
32.60
Düşük
32.02
Yüksek
32.77
Hacim
2.292 K
Günlük değişim
0.09%
Aylık değişim
-13.08%
6 aylık değişim
-36.68%
Yıllık değişim
163.89%
21 Eylül, Pazar