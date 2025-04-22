Dövizler / VIXY
VIXY: ProShares Trust VIX Short-Term Futures ETF
32.30 USD 0.03 (0.09%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VIXY fiyatı bugün 0.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 32.02 ve Yüksek fiyatı olarak 32.77 aralığında işlem gördü.
ProShares Trust VIX Short-Term Futures ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIXY haberleri
Günlük aralık
32.02 32.77
Yıllık aralık
11.36 89.08
- Önceki kapanış
- 32.27
- Açılış
- 32.05
- Satış
- 32.30
- Alış
- 32.60
- Düşük
- 32.02
- Yüksek
- 32.77
- Hacim
- 2.292 K
- Günlük değişim
- 0.09%
- Aylık değişim
- -13.08%
- 6 aylık değişim
- -36.68%
- Yıllık değişim
- 163.89%
21 Eylül, Pazar