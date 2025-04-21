货币 / VIXY
VIXY: ProShares Trust VIX Short-Term Futures ETF
33.05 USD 0.51 (1.52%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VIXY汇率已更改-1.52%。当日，交易品种以低点32.94和高点33.35进行交易。
关注ProShares Trust VIX Short-Term Futures ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIXY新闻
- The Reasons To Consider Or Avoid The Leveraged VIXY ETF (BATS:VIXY)
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Fall Volatility Favors Gold
- Why Caution Still Matters in a Bullish Market? ETFs in Focus
- Long Volatility: The Next Big Macro Play (VIX)
- Reading The Rubble: Gauging Recovery Odds When The Market Slides
- Volatility Risk Indicators Revert To Lower Seasonal Norms
- August Market Volatility Returns Amid Payroll Miss And Fed Uncertainty
- VIXY Can Be An Appealing Market Hedge (BATS:VIXY)
- 'Meme Stock'-Induced Euphoria? Not Quite
- Volatility Signals: Do Equities Forecast Bonds?
- Ride the Volatility Wave With These ETFs
- Tariff Threat Dismissed As Implied Volatilities Fall
- Equity Volatility Finds A Floor Ahead Of Key Trade Catalysts
- SVIX ETF: Contango And Crash
- Implied Vols Collapse As Stocks Hit New Record High
- Chart Of The Day: We've Lost Our Bears... And That's A Problem
- Oil Options Suggest Price Spike Likely To Be Temporary
- SPX 0DTE Options Jump To 61% Share On Retail Resurgence
- U.S. Downgrade Then And Now
- Expected Stock Dispersion Near 5Y High As Earnings Under Way
- Buy The Dip: The Draw And Dangers Of Contrarian Investing
- The 1-Minute Market Report April 20, 2025
日范围
32.94 33.35
年范围
11.36 89.08
- 前一天收盘价
- 33.56
- 开盘价
- 33.35
- 卖价
- 33.05
- 买价
- 33.35
- 最低价
- 32.94
- 最高价
- 33.35
- 交易量
- 971
- 日变化
- -1.52%
- 月变化
- -11.06%
- 6个月变化
- -35.21%
- 年变化
- 170.02%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值