通貨 / VIXY
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
VIXY: ProShares Trust VIX Short-Term Futures ETF
32.27 USD 0.09 (0.28%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VIXYの今日の為替レートは、-0.28%変化しました。日中、通貨は1あたり31.75の安値と32.40の高値で取引されました。
ProShares Trust VIX Short-Term Futures ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIXY News
- The Zacks Analyst Blog Highlights iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN, ProShares VIX Short-Term Futures ETF and ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
- Tariff Uncertainty Still Weighs on Markets: Volatility ETFs to Play
- The Reasons To Consider Or Avoid The Leveraged VIXY ETF (BATS:VIXY)
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Fall Volatility Favors Gold
- Why Caution Still Matters in a Bullish Market? ETFs in Focus
- Long Volatility: The Next Big Macro Play (VIX)
- Reading The Rubble: Gauging Recovery Odds When The Market Slides
- Volatility Risk Indicators Revert To Lower Seasonal Norms
- August Market Volatility Returns Amid Payroll Miss And Fed Uncertainty
- VIXY Can Be An Appealing Market Hedge (BATS:VIXY)
- 'Meme Stock'-Induced Euphoria? Not Quite
- Volatility Signals: Do Equities Forecast Bonds?
- Ride the Volatility Wave With These ETFs
- Tariff Threat Dismissed As Implied Volatilities Fall
- Equity Volatility Finds A Floor Ahead Of Key Trade Catalysts
- SVIX ETF: Contango And Crash
- Implied Vols Collapse As Stocks Hit New Record High
- Chart Of The Day: We've Lost Our Bears... And That's A Problem
- Oil Options Suggest Price Spike Likely To Be Temporary
- SPX 0DTE Options Jump To 61% Share On Retail Resurgence
- U.S. Downgrade Then And Now
- Expected Stock Dispersion Near 5Y High As Earnings Under Way
1日のレンジ
31.75 32.40
1年のレンジ
11.36 89.08
- 以前の終値
- 32.36
- 始値
- 31.82
- 買値
- 32.27
- 買値
- 32.57
- 安値
- 31.75
- 高値
- 32.40
- 出来高
- 3.123 K
- 1日の変化
- -0.28%
- 1ヶ月の変化
- -13.16%
- 6ヶ月の変化
- -36.74%
- 1年の変化
- 163.64%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K