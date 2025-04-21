Divisas / VIXY
VIXY: ProShares Trust VIX Short-Term Futures ETF
32.36 USD 1.20 (3.58%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VIXY de hoy ha cambiado un -3.58%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 31.89, mientras que el máximo ha alcanzado 33.35.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares Trust VIX Short-Term Futures ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
VIXY News
Rango diario
31.89 33.35
Rango anual
11.36 89.08
- Cierres anteriores
- 33.56
- Open
- 33.35
- Bid
- 32.36
- Ask
- 32.66
- Low
- 31.89
- High
- 33.35
- Volumen
- 6.816 K
- Cambio diario
- -3.58%
- Cambio mensual
- -12.92%
- Cambio a 6 meses
- -36.56%
- Cambio anual
- 164.38%
