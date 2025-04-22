Moedas / VIXY
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
VIXY: ProShares Trust VIX Short-Term Futures ETF
32.22 USD 0.14 (0.43%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VIXY para hoje mudou para -0.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.75 e o mais alto foi 32.39.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares Trust VIX Short-Term Futures ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIXY Notícias
- The Zacks Analyst Blog Highlights iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN, ProShares VIX Short-Term Futures ETF and ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
- Tariff Uncertainty Still Weighs on Markets: Volatility ETFs to Play
- The Reasons To Consider Or Avoid The Leveraged VIXY ETF (BATS:VIXY)
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Fall Volatility Favors Gold
- Why Caution Still Matters in a Bullish Market? ETFs in Focus
- Long Volatility: The Next Big Macro Play (VIX)
- Reading The Rubble: Gauging Recovery Odds When The Market Slides
- Volatility Risk Indicators Revert To Lower Seasonal Norms
- August Market Volatility Returns Amid Payroll Miss And Fed Uncertainty
- VIXY Can Be An Appealing Market Hedge (BATS:VIXY)
- 'Meme Stock'-Induced Euphoria? Not Quite
- Volatility Signals: Do Equities Forecast Bonds?
- Ride the Volatility Wave With These ETFs
- Tariff Threat Dismissed As Implied Volatilities Fall
- Equity Volatility Finds A Floor Ahead Of Key Trade Catalysts
- SVIX ETF: Contango And Crash
- Implied Vols Collapse As Stocks Hit New Record High
- Chart Of The Day: We've Lost Our Bears... And That's A Problem
- Oil Options Suggest Price Spike Likely To Be Temporary
- SPX 0DTE Options Jump To 61% Share On Retail Resurgence
- U.S. Downgrade Then And Now
- Expected Stock Dispersion Near 5Y High As Earnings Under Way
Faixa diária
31.75 32.39
Faixa anual
11.36 89.08
- Fechamento anterior
- 32.36
- Open
- 31.82
- Bid
- 32.22
- Ask
- 32.52
- Low
- 31.75
- High
- 32.39
- Volume
- 1.459 K
- Mudança diária
- -0.43%
- Mudança mensal
- -13.29%
- Mudança de 6 meses
- -36.84%
- Mudança anual
- 163.24%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh