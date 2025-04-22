통화 / VIXY
VIXY: ProShares Trust VIX Short-Term Futures ETF
32.30 USD 0.03 (0.09%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VIXY 환율이 오늘 0.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 32.02이고 고가는 32.77이었습니다.
ProShares Trust VIX Short-Term Futures ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
32.02 32.77
년간 변동
11.36 89.08
- 이전 종가
- 32.27
- 시가
- 32.05
- Bid
- 32.30
- Ask
- 32.60
- 저가
- 32.02
- 고가
- 32.77
- 볼륨
- 2.292 K
- 일일 변동
- 0.09%
- 월 변동
- -13.08%
- 6개월 변동
- -36.68%
- 년간 변동율
- 163.89%
20 9월, 토요일