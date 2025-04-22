Valute / VIXY
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
VIXY: ProShares Trust VIX Short-Term Futures ETF
32.30 USD 0.03 (0.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VIXY ha avuto una variazione del 0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.02 e ad un massimo di 32.77.
Segui le dinamiche di ProShares Trust VIX Short-Term Futures ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIXY News
- The Zacks Analyst Blog Highlights iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN, ProShares VIX Short-Term Futures ETF and ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
- Tariff Uncertainty Still Weighs on Markets: Volatility ETFs to Play
- The Reasons To Consider Or Avoid The Leveraged VIXY ETF (BATS:VIXY)
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Fall Volatility Favors Gold
- Why Caution Still Matters in a Bullish Market? ETFs in Focus
- Long Volatility: The Next Big Macro Play (VIX)
- Reading The Rubble: Gauging Recovery Odds When The Market Slides
- Volatility Risk Indicators Revert To Lower Seasonal Norms
- August Market Volatility Returns Amid Payroll Miss And Fed Uncertainty
- VIXY Can Be An Appealing Market Hedge (BATS:VIXY)
- 'Meme Stock'-Induced Euphoria? Not Quite
- Volatility Signals: Do Equities Forecast Bonds?
- Ride the Volatility Wave With These ETFs
- Tariff Threat Dismissed As Implied Volatilities Fall
- Equity Volatility Finds A Floor Ahead Of Key Trade Catalysts
- SVIX ETF: Contango And Crash
- Implied Vols Collapse As Stocks Hit New Record High
- Chart Of The Day: We've Lost Our Bears... And That's A Problem
- Oil Options Suggest Price Spike Likely To Be Temporary
- SPX 0DTE Options Jump To 61% Share On Retail Resurgence
- U.S. Downgrade Then And Now
- Expected Stock Dispersion Near 5Y High As Earnings Under Way
Intervallo Giornaliero
32.02 32.77
Intervallo Annuale
11.36 89.08
- Chiusura Precedente
- 32.27
- Apertura
- 32.05
- Bid
- 32.30
- Ask
- 32.60
- Minimo
- 32.02
- Massimo
- 32.77
- Volume
- 2.292 K
- Variazione giornaliera
- 0.09%
- Variazione Mensile
- -13.08%
- Variazione Semestrale
- -36.68%
- Variazione Annuale
- 163.89%
20 settembre, sabato