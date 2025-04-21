Валюты / VIXY
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VIXY: ProShares Trust VIX Short-Term Futures ETF
33.56 USD 0.55 (1.67%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VIXY за сегодня изменился на 1.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.05, а максимальная — 33.66.
Следите за динамикой ProShares Trust VIX Short-Term Futures ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VIXY
- The Reasons To Consider Or Avoid The Leveraged VIXY ETF (BATS:VIXY)
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Fall Volatility Favors Gold
- Why Caution Still Matters in a Bullish Market? ETFs in Focus
- Long Volatility: The Next Big Macro Play (VIX)
- Reading The Rubble: Gauging Recovery Odds When The Market Slides
- Volatility Risk Indicators Revert To Lower Seasonal Norms
- August Market Volatility Returns Amid Payroll Miss And Fed Uncertainty
- VIXY Can Be An Appealing Market Hedge (BATS:VIXY)
- 'Meme Stock'-Induced Euphoria? Not Quite
- Volatility Signals: Do Equities Forecast Bonds?
- Ride the Volatility Wave With These ETFs
- Tariff Threat Dismissed As Implied Volatilities Fall
- Equity Volatility Finds A Floor Ahead Of Key Trade Catalysts
- SVIX ETF: Contango And Crash
- Implied Vols Collapse As Stocks Hit New Record High
- Chart Of The Day: We've Lost Our Bears... And That's A Problem
- Oil Options Suggest Price Spike Likely To Be Temporary
- SPX 0DTE Options Jump To 61% Share On Retail Resurgence
- U.S. Downgrade Then And Now
- Expected Stock Dispersion Near 5Y High As Earnings Under Way
- Buy The Dip: The Draw And Dangers Of Contrarian Investing
- The 1-Minute Market Report April 20, 2025
Дневной диапазон
33.05 33.66
Годовой диапазон
11.36 89.08
- Предыдущее закрытие
- 33.01
- Open
- 33.10
- Bid
- 33.56
- Ask
- 33.86
- Low
- 33.05
- High
- 33.66
- Объем
- 4.111 K
- Дневное изменение
- 1.67%
- Месячное изменение
- -9.69%
- 6-месячное изменение
- -34.21%
- Годовое изменение
- 174.18%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.