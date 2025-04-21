КотировкиРазделы
VIXY: ProShares Trust VIX Short-Term Futures ETF

33.56 USD 0.55 (1.67%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VIXY за сегодня изменился на 1.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.05, а максимальная — 33.66.

Следите за динамикой ProShares Trust VIX Short-Term Futures ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
33.05 33.66
Годовой диапазон
11.36 89.08
Предыдущее закрытие
33.01
Open
33.10
Bid
33.56
Ask
33.86
Low
33.05
High
33.66
Объем
4.111 K
Дневное изменение
1.67%
Месячное изменение
-9.69%
6-месячное изменение
-34.21%
Годовое изменение
174.18%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.