Dövizler / VIV
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
VIV: Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares (Each represe
12.59 USD 0.08 (0.63%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VIV fiyatı bugün -0.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.52 ve Yüksek fiyatı olarak 12.67 aralığında işlem gördü.
Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares (Each represe hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIV haberleri
- Bollore hisseleri, yatay H1 gelirleri ve sanayi segmentindeki düşüş sonrası geriledi
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Here's Why Telefonica Brasil (VIV) is a Strong Value Stock
- Should Value Investors Buy Telefonica Brasil (VIV) Stock?
- JPMorgan downgrades Telefonica Brasil stock to Underweight on valuation
- Telefônica Brasil: Valuation Remains Attractive Despite The Rally (NYSE:VIV)
- Telefonica shares fall on FX drag, German and U.K. weakness in Q2
- Telefonica Brasil ADR earnings missed, revenue fell short of estimates
- 3 Reasons Growth Investors Will Love Telefonica Brasil (VIV)
- VIV vs. TU: Which Stock Is the Better Value Option?
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Are Investors Undervaluing Telefonica Brasil (VIV) Right Now?
- Why Telefonica Brasil (VIV) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Telefonica Brasil cancels 34.7 million treasury shares, adjusts capital structure
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.69%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.01%
- Is the Options Market Predicting a Spike in Telefonica Brasil Stock?
- Vivendi shares leap 10% as French regulator mandates public withdrawal offer
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.57%
- Telefonica Brasil: Still Attractive After H1 Rally, But Lower Rates Needed For More
- Telefonica Brasil Stock: A Solid Strategy To Hold And Grow (NYSE:VIV)
- Factbox-Spain’s Telefonica reshapes Latin America strategy after leadership change
- Telefonica Brasil to Auction Fractional Shares on May 19
- Vivendi posts stable Q1 revenue, cuts debt after Telecom Italia exit
Günlük aralık
12.52 12.67
Yıllık aralık
7.46 12.92
- Önceki kapanış
- 12.67
- Açılış
- 12.63
- Satış
- 12.59
- Alış
- 12.89
- Düşük
- 12.52
- Yüksek
- 12.67
- Hacim
- 710
- Günlük değişim
- -0.63%
- Aylık değişim
- 3.03%
- 6 aylık değişim
- 43.39%
- Yıllık değişim
- 22.47%
21 Eylül, Pazar