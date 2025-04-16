통화 / VIV
VIV: Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares (Each represe
12.59 USD 0.08 (0.63%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VIV 환율이 오늘 -0.63%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.52이고 고가는 12.67이었습니다.
Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares (Each represe 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIV News
일일 변동 비율
12.52 12.67
년간 변동
7.46 12.92
- 이전 종가
- 12.67
- 시가
- 12.63
- Bid
- 12.59
- Ask
- 12.89
- 저가
- 12.52
- 고가
- 12.67
- 볼륨
- 710
- 일일 변동
- -0.63%
- 월 변동
- 3.03%
- 6개월 변동
- 43.39%
- 년간 변동율
- 22.47%
