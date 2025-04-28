クォートセクション
通貨 / VIV
VIV: Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares (Each represe

12.67 USD 0.06 (0.47%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VIVの今日の為替レートは、-0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり12.66の安値と12.77の高値で取引されました。

Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares (Each represeダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
12.66 12.77
1年のレンジ
7.46 12.92
以前の終値
12.73
始値
12.75
買値
12.67
買値
12.97
安値
12.66
高値
12.77
出来高
517
1日の変化
-0.47%
1ヶ月の変化
3.68%
6ヶ月の変化
44.31%
1年の変化
23.25%
