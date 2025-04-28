通貨 / VIV
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
VIV: Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares (Each represe
12.67 USD 0.06 (0.47%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VIVの今日の為替レートは、-0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり12.66の安値と12.77の高値で取引されました。
Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares (Each represeダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIV News
- ボロレ株、上半期の売上高横ばいと産業部門の減少で下落
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Here's Why Telefonica Brasil (VIV) is a Strong Value Stock
- Should Value Investors Buy Telefonica Brasil (VIV) Stock?
- JPMorgan downgrades Telefonica Brasil stock to Underweight on valuation
- Telefônica Brasil: Valuation Remains Attractive Despite The Rally (NYSE:VIV)
- Telefonica shares fall on FX drag, German and U.K. weakness in Q2
- Telefonica Brasil ADR earnings missed, revenue fell short of estimates
- 3 Reasons Growth Investors Will Love Telefonica Brasil (VIV)
- VIV vs. TU: Which Stock Is the Better Value Option?
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Are Investors Undervaluing Telefonica Brasil (VIV) Right Now?
- Why Telefonica Brasil (VIV) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Telefonica Brasil cancels 34.7 million treasury shares, adjusts capital structure
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.69%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.01%
- Is the Options Market Predicting a Spike in Telefonica Brasil Stock?
- Vivendi shares leap 10% as French regulator mandates public withdrawal offer
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.57%
- Telefonica Brasil: Still Attractive After H1 Rally, But Lower Rates Needed For More
- Telefonica Brasil Stock: A Solid Strategy To Hold And Grow (NYSE:VIV)
- Factbox-Spain’s Telefonica reshapes Latin America strategy after leadership change
- Telefonica Brasil to Auction Fractional Shares on May 19
- Vivendi posts stable Q1 revenue, cuts debt after Telecom Italia exit
1日のレンジ
12.66 12.77
1年のレンジ
7.46 12.92
- 以前の終値
- 12.73
- 始値
- 12.75
- 買値
- 12.67
- 買値
- 12.97
- 安値
- 12.66
- 高値
- 12.77
- 出来高
- 517
- 1日の変化
- -0.47%
- 1ヶ月の変化
- 3.68%
- 6ヶ月の変化
- 44.31%
- 1年の変化
- 23.25%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K