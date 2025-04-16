货币 / VIV
VIV: Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares (Each represe
12.72 USD 0.12 (0.95%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VIV汇率已更改0.95%。当日，交易品种以低点12.59和高点12.74进行交易。
关注Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares (Each represe动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VIV新闻
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Here's Why Telefonica Brasil (VIV) is a Strong Value Stock
- Should Value Investors Buy Telefonica Brasil (VIV) Stock?
- JPMorgan downgrades Telefonica Brasil stock to Underweight on valuation
- Telefônica Brasil: Valuation Remains Attractive Despite The Rally (NYSE:VIV)
- Telefonica shares fall on FX drag, German and U.K. weakness in Q2
- Telefonica Brasil ADR earnings missed, revenue fell short of estimates
- 3 Reasons Growth Investors Will Love Telefonica Brasil (VIV)
- VIV vs. TU: Which Stock Is the Better Value Option?
- Are Investors Undervaluing Telefonica Brasil (VIV) Right Now?
- Why Telefonica Brasil (VIV) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Telefonica Brasil cancels 34.7 million treasury shares, adjusts capital structure
- Is the Options Market Predicting a Spike in Telefonica Brasil Stock?
- Telefonica Brasil: Still Attractive After H1 Rally, But Lower Rates Needed For More
- Telefonica Brasil Stock: A Solid Strategy To Hold And Grow (NYSE:VIV)
- Telefonica Brasil to Auction Fractional Shares on May 19
- Telefonica Brasil: Market Leader, Weak Returns (NYSE:VIV)
日范围
12.59 12.74
年范围
7.46 12.92
- 前一天收盘价
- 12.60
- 开盘价
- 12.61
- 卖价
- 12.72
- 买价
- 13.02
- 最低价
- 12.59
- 最高价
- 12.74
- 交易量
- 248
- 日变化
- 0.95%
- 月变化
- 4.09%
- 6个月变化
- 44.87%
- 年变化
- 23.74%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值