VIV: Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares (Each represe

12.60 USD 0.07 (0.55%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VIV за сегодня изменился на -0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.59, а максимальная — 12.76.

Следите за динамикой Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares (Each represe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
12.59 12.76
Годовой диапазон
7.46 12.92
Предыдущее закрытие
12.67
Open
12.70
Bid
12.60
Ask
12.90
Low
12.59
High
12.76
Объем
636
Дневное изменение
-0.55%
Месячное изменение
3.11%
6-месячное изменение
43.51%
Годовое изменение
22.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.