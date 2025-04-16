Валюты / VIV
VIV: Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares (Each represe
12.60 USD 0.07 (0.55%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VIV за сегодня изменился на -0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.59, а максимальная — 12.76.
Следите за динамикой Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares (Each represe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VIV
Дневной диапазон
12.59 12.76
Годовой диапазон
7.46 12.92
- Предыдущее закрытие
- 12.67
- Open
- 12.70
- Bid
- 12.60
- Ask
- 12.90
- Low
- 12.59
- High
- 12.76
- Объем
- 636
- Дневное изменение
- -0.55%
- Месячное изменение
- 3.11%
- 6-месячное изменение
- 43.51%
- Годовое изменение
- 22.57%
