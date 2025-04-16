Moedas / VIV
VIV: Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares (Each represe
12.67 USD 0.06 (0.47%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VIV para hoje mudou para -0.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.67 e o mais alto foi 12.75.
Veja a dinâmica do par de moedas Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares (Each represe. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
VIV Notícias
Faixa diária
12.67 12.75
Faixa anual
7.46 12.92
- Fechamento anterior
- 12.73
- Open
- 12.75
- Bid
- 12.67
- Ask
- 12.97
- Low
- 12.67
- High
- 12.75
- Volume
- 36
- Mudança diária
- -0.47%
- Mudança mensal
- 3.68%
- Mudança de 6 meses
- 44.31%
- Mudança anual
- 23.25%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh