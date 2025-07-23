Dövizler / VIS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
VIS: Vanguard Industrials ETF
294.73 USD 0.79 (0.27%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VIS fiyatı bugün 0.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 292.14 ve Yüksek fiyatı olarak 294.73 aralığında işlem gördü.
Vanguard Industrials ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIS haberleri
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Highest Level Since January
- New Highs, Low Drama
- ISM Services PMI: Strongest Growth In 6 Months
- S&P Global Services PMI: Growth Remains Positive In August
- VHT: A Popular Choice For Investing In U.S. Health Care Stocks (NYSEARCA:VHT)
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- ISM Manufacturing PMI: Sixth Consecutive Contraction
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Manufacturing Of Durable Goods On Rebound In The U.S.
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Weakened In August
- Curveballs: Tariffs And Shifting Cost Dynamics
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Markets Weekly Outlook – Jackson Hole, NZ Rate Decisions And U.K./EU Inflation Data
- Rates Spark: A 3% Inflation Environment, And Still On The Rise
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Should You Invest in the Vanguard Industrials ETF (VIS)?
- ISM Services PMI: Slow Growth Continued In July
- ISM Manufacturing PMI: Fastest Contraction In 9 Months
- Markets Weekly Outlook – U.S. Services PMI, BoE Rate Decision, Canadian/NZ Employment
- Viscofan Q2 2025 slides: Accelerating like-for-like growth amid currency challenges
- The New (American) World Industrial Order
- Industrial Production At Highest Levels Since 2018
- Should You Invest in the Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF (RSPN)?
Günlük aralık
292.14 294.73
Yıllık aralık
213.25 295.59
- Önceki kapanış
- 293.94
- Açılış
- 294.40
- Satış
- 294.73
- Alış
- 295.03
- Düşük
- 292.14
- Yüksek
- 294.73
- Hacim
- 79
- Günlük değişim
- 0.27%
- Aylık değişim
- 2.51%
- 6 aylık değişim
- 19.76%
- Yıllık değişim
- 14.26%
21 Eylül, Pazar