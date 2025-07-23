FiyatlarBölümler
VIS: Vanguard Industrials ETF

294.73 USD 0.79 (0.27%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VIS fiyatı bugün 0.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 292.14 ve Yüksek fiyatı olarak 294.73 aralığında işlem gördü.

Vanguard Industrials ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
292.14 294.73
Yıllık aralık
213.25 295.59
Önceki kapanış
293.94
Açılış
294.40
Satış
294.73
Alış
295.03
Düşük
292.14
Yüksek
294.73
Hacim
79
Günlük değişim
0.27%
Aylık değişim
2.51%
6 aylık değişim
19.76%
Yıllık değişim
14.26%
