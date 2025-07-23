Währungen / VIS
VIS: Vanguard Industrials ETF
294.73 USD 0.79 (0.27%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VIS hat sich für heute um 0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 292.14 bis zu einem Hoch von 294.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard Industrials ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
292.14 294.73
Jahresspanne
213.25 295.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 293.94
- Eröffnung
- 294.40
- Bid
- 294.73
- Ask
- 295.03
- Tief
- 292.14
- Hoch
- 294.73
- Volumen
- 79
- Tagesänderung
- 0.27%
- Monatsänderung
- 2.51%
- 6-Monatsänderung
- 19.76%
- Jahresänderung
- 14.26%
21 September, Sonntag