Валюты / VIS
VIS: Vanguard Industrials ETF
291.86 USD 0.50 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VIS за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 290.58, а максимальная — 293.12.
Следите за динамикой Vanguard Industrials ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VIS
Дневной диапазон
290.58 293.12
Годовой диапазон
213.25 295.59
- Предыдущее закрытие
- 292.36
- Open
- 292.87
- Bid
- 291.86
- Ask
- 292.16
- Low
- 290.58
- High
- 293.12
- Объем
- 58
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 1.52%
- 6-месячное изменение
- 18.59%
- Годовое изменение
- 13.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.