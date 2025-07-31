Divisas / VIS
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
VIS: Vanguard Industrials ETF
294.73 USD 0.79 (0.27%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VIS de hoy ha cambiado un 0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 292.14, mientras que el máximo ha alcanzado 294.73.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard Industrials ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIS News
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Highest Level Since January
- Viscofan lanza una recompra de acciones por 40 millones de euros
- New Highs, Low Drama
- El IBEX 35 mantiene su composición en la reunión ordinaria de su Comité Asesor Técnico
- ISM Services PMI: Strongest Growth In 6 Months
- S&P Global Services PMI: Growth Remains Positive In August
- VHT: A Popular Choice For Investing In U.S. Health Care Stocks (NYSEARCA:VHT)
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- ISM Manufacturing PMI: Sixth Consecutive Contraction
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Manufacturing Of Durable Goods On Rebound In The U.S.
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Weakened In August
- Curveballs: Tariffs And Shifting Cost Dynamics
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Markets Weekly Outlook – Jackson Hole, NZ Rate Decisions And U.K./EU Inflation Data
- Rates Spark: A 3% Inflation Environment, And Still On The Rise
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Should You Invest in the Vanguard Industrials ETF (VIS)?
- ISM Services PMI: Slow Growth Continued In July
- ISM Manufacturing PMI: Fastest Contraction In 9 Months
- Markets Weekly Outlook – U.S. Services PMI, BoE Rate Decision, Canadian/NZ Employment
- Viscofan Q2 2025 slides: Accelerating like-for-like growth amid currency challenges
- The New (American) World Industrial Order
Rango diario
292.14 294.73
Rango anual
213.25 295.59
- Cierres anteriores
- 293.94
- Open
- 294.40
- Bid
- 294.73
- Ask
- 295.03
- Low
- 292.14
- High
- 294.73
- Volumen
- 79
- Cambio diario
- 0.27%
- Cambio mensual
- 2.51%
- Cambio a 6 meses
- 19.76%
- Cambio anual
- 14.26%
21 septiembre, domingo