VIS: Vanguard Industrials ETF

294.73 USD 0.79 (0.27%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de VIS de hoy ha cambiado un 0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 292.14, mientras que el máximo ha alcanzado 294.73.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard Industrials ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
292.14 294.73
Rango anual
213.25 295.59
Cierres anteriores
293.94
Open
294.40
Bid
294.73
Ask
295.03
Low
292.14
High
294.73
Volumen
79
Cambio diario
0.27%
Cambio mensual
2.51%
Cambio a 6 meses
19.76%
Cambio anual
14.26%
21 septiembre, domingo