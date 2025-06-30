- Genel bakış
VIOG: Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG fiyatı bugün -2.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 117.46 ve Yüksek fiyatı olarak 120.84 aralığında işlem gördü.
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Sıkça sorulan sorular
VIOG hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF hisse senedi 117.48 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 117.46 - 120.84 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 120.65 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 37 değerine ulaştı. VIOG canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF hisse senedi şu anda 117.48 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.85% ve USD değerlerini izler. VIOG hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
VIOG hisse senedi nasıl alınır?
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF hisselerini şu anki 117.48 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 117.48 ve Ask 117.78 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 37 ve günlük değişim oranı -2.68% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VIOG fiyat hareketlerini takip edin.
VIOG hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 92.29 - 130.73 ve mevcut fiyatı 117.48 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 117.48 veya Ask 117.78 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -3.14% ve 6 aylık değişim oranı 12.29% değerlerini karşılaştırır. VIOG fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
ETF Shares hisse senedi yıllık olarak 130.73 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 92.29 - 130.73). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 120.65 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF performansını takip edin.
ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
ETF Shares (VIOG) hisse senedi yıllık olarak en düşük 92.29 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 117.48 ve hareket ettiği yıllık aralık 92.29 - 130.73 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VIOG fiyat hareketlerini izleyin.
VIOG hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 120.65 ve yıllık değişim oranı 0.85% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 120.65
- Açılış
- 120.71
- Satış
- 117.48
- Alış
- 117.78
- Düşük
- 117.46
- Yüksek
- 120.84
- Hacim
- 37
- Günlük değişim
- -2.63%
- Aylık değişim
- -3.14%
- 6 aylık değişim
- 12.29%
- Yıllık değişim
- 0.85%
- Açıklanan
- 55.0
- Beklenti
- 55.2
- Önceki
- 55.1
- Açıklanan
- 51.2
- Beklenti
- 49.8
- Önceki
- 51.7
- Açıklanan
- 4.6%
- Beklenti
- 4.8%
- Önceki
- 4.7%
- Açıklanan
- 3.7%
- Beklenti
- 4.0%
- Önceki
- 3.7%
- Açıklanan
- 418
- Beklenti
- Önceki
- 422
- Açıklanan
- 547
- Beklenti
- Önceki
- 549
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $57.6 B
- Önceki
- $-344.8 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki