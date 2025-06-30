- Panoramica
VIOG: Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
Il tasso di cambio VIOG ha avuto una variazione del -1.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 120.41 e ad un massimo di 121.49.
Segui le dinamiche di Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
VIOG News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VIOG oggi?
Oggi le azioni Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF sono prezzate a 120.65. Viene scambiato all'interno di 120.41 - 121.49, la chiusura di ieri è stata 121.89 e il volume degli scambi ha raggiunto 92. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VIOG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF pagano dividendi?
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF è attualmente valutato a 120.65. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.57% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VIOG.
Come acquistare azioni VIOG?
Puoi acquistare azioni Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF al prezzo attuale di 120.65. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 120.65 o 120.95, mentre 92 e -0.69% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VIOG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VIOG?
Investire in Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF implica considerare l'intervallo annuale 92.29 - 130.73 e il prezzo attuale 120.65. Molti confrontano -0.53% e 15.32% prima di effettuare ordini su 120.65 o 120.95. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VIOG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?
Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 130.73. All'interno di 92.29 - 130.73, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 121.89 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?
Il prezzo più basso di ETF Shares (VIOG) nel corso dell'anno è stato 92.29. Confrontandolo con gli attuali 120.65 e 92.29 - 130.73 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VIOG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VIOG?
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 121.89 e 3.57%.
- Chiusura Precedente
- 121.89
- Apertura
- 121.49
- Bid
- 120.65
- Ask
- 120.95
- Minimo
- 120.41
- Massimo
- 121.49
- Volume
- 92
- Variazione giornaliera
- -1.02%
- Variazione Mensile
- -0.53%
- Variazione Semestrale
- 15.32%
- Variazione Annuale
- 3.57%
- Agire
- 55.0
- Fcst
- 55.2
- Prev
- 55.1
- Agire
- 51.2
- Fcst
- 49.8
- Prev
- 51.7
- Agire
- 4.6%
- Fcst
- 4.8%
- Prev
- 4.7%
- Agire
- 3.7%
- Fcst
- 4.0%
- Prev
- 3.7%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 422
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- $57.6 B
- Prev
- $-344.8 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev