VIOG: Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

120.65 USD 1.24 (1.02%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VIOG ha avuto una variazione del -1.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 120.41 e ad un massimo di 121.49.

Segui le dinamiche di Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni VIOG oggi?

Oggi le azioni Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF sono prezzate a 120.65. Viene scambiato all'interno di 120.41 - 121.49, la chiusura di ieri è stata 121.89 e il volume degli scambi ha raggiunto 92. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VIOG mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF pagano dividendi?

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF è attualmente valutato a 120.65. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.57% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VIOG.

Come acquistare azioni VIOG?

Puoi acquistare azioni Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF al prezzo attuale di 120.65. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 120.65 o 120.95, mentre 92 e -0.69% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VIOG sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni VIOG?

Investire in Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF implica considerare l'intervallo annuale 92.29 - 130.73 e il prezzo attuale 120.65. Molti confrontano -0.53% e 15.32% prima di effettuare ordini su 120.65 o 120.95. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VIOG con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?

Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 130.73. All'interno di 92.29 - 130.73, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 121.89 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?

Il prezzo più basso di ETF Shares (VIOG) nel corso dell'anno è stato 92.29. Confrontandolo con gli attuali 120.65 e 92.29 - 130.73 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VIOG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VIOG?

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 121.89 e 3.57%.

Intervallo Giornaliero
120.41 121.49
Intervallo Annuale
92.29 130.73
Chiusura Precedente
121.89
Apertura
121.49
Bid
120.65
Ask
120.95
Minimo
120.41
Massimo
121.49
Volume
92
Variazione giornaliera
-1.02%
Variazione Mensile
-0.53%
Variazione Semestrale
15.32%
Variazione Annuale
3.57%
