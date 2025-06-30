报价部分
货币 / VIOG
VIOG: Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

118.56 USD 2.09 (1.73%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日VIOG汇率已更改-1.73%。当日，交易品种以低点118.00和高点120.84进行交易。

关注Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

VIOG股票今天的价格是多少？

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF股票今天的定价为118.56。它在118.00 - 120.84范围内交易，昨天的收盘价为120.65，交易量达到20。VIOG的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF股票是否支付股息？

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF目前的价值为118.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.78%和USD。实时查看图表以跟踪VIOG走势。

如何购买VIOG股票？

您可以以118.56的当前价格购买Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF股票。订单通常设置在118.56或118.86附近，而20和-1.78%显示市场活动。立即关注VIOG的实时图表更新。

如何投资VIOG股票？

投资Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF需要考虑年度范围92.29 - 130.73和当前价格118.56。许多人在以118.56或118.86下订单之前，会比较-2.25%和。实时查看VIOG价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETF Shares的最高价格是130.73。在92.29 - 130.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？

ETF Shares（VIOG）的最低价格为92.29。将其与当前的118.56和92.29 - 130.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VIOG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VIOG股票是什么时候拆分的？

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、120.65和1.78%中可见。

日范围
118.00 120.84
年范围
92.29 130.73
前一天收盘价
120.65
开盘价
120.71
卖价
118.56
买价
118.86
最低价
118.00
最高价
120.84
交易量
20
日变化
-1.73%
月变化
-2.25%
6个月变化
13.32%
年变化
1.78%
10 十月, 星期五
14:00
USD
密歇根消费者信心指数
实际值
55.0
预测值
55.2
前值
55.1
14:00
USD
密歇根消费者预期指数
实际值
51.2
预测值
49.8
前值
51.7
14:00
USD
密歇根预期通货膨胀率
实际值
4.6%
预测值
4.8%
前值
4.7%
14:00
USD
密歇根5年预期通货膨胀率
实际值
3.7%
预测值
4.0%
前值
3.7%
17:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
418
预测值
前值
422
17:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
547
预测值
前值
549
18:00
USD
联邦预算平衡
实际值
预测值
$​57.6 B
前值
$​-344.8 B
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值