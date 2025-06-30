CotationsSections
Devises / VIOG
VIOG: Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

120.65 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VIOG a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 120.52 et à un maximum de 120.84.

Suivez la dynamique Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action VIOG aujourd'hui ?

L'action Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF est cotée à 120.65 aujourd'hui. Elle se négocie dans 120.52 - 120.84, a clôturé hier à 120.65 et son volume d'échange a atteint 6. Le graphique en temps réel du cours de VIOG présente ces mises à jour.

L'action Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF verse-t-elle des dividendes ?

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF est actuellement valorisé à 120.65. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.57% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VIOG.

Comment acheter des actions VIOG ?

Vous pouvez acheter des actions Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF au cours actuel de 120.65. Les ordres sont généralement placés à proximité de 120.65 ou de 120.95, le 6 et le -0.05% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VIOG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action VIOG ?

Investir dans Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 92.29 - 130.73 et le prix actuel 120.65. Beaucoup comparent -0.53% et 15.32% avant de passer des ordres à 120.65 ou 120.95. Consultez le graphique du cours de VIOG en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 130.73. Au cours de 92.29 - 130.73, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 120.65 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus bas de ETF Shares (VIOG) sur l'année a été 92.29. Sa comparaison avec 120.65 et 92.29 - 130.73 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VIOG sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action VIOG a-t-elle été divisée ?

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 120.65 et 3.57% après les opérations sur titres.

Range quotidien
120.52 120.84
Range Annuel
92.29 130.73
Clôture Précédente
120.65
Ouverture
120.71
Bid
120.65
Ask
120.95
Plus Bas
120.52
Plus Haut
120.84
Volume
6
Changement quotidien
0.00%
Changement Mensuel
-0.53%
Changement à 6 Mois
15.32%
Changement Annuel
3.57%
10 octobre, vendredi
14:00
USD
Sentiment des consommateurs du Michigan
Act
55.0
Fcst
55.2
Prev
55.1
14:00
USD
prévisions des consommateurs du Michigan
Act
51.2
Fcst
49.8
Prev
51.7
14:00
USD
prévisions d’inflation au Michigan
Act
4.6%
Fcst
4.8%
Prev
4.7%
14:00
USD
prévisions d’inflation sur 5 ans au Michigan
Act
3.7%
Fcst
4.0%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
Fcst
Prev
422
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
Fcst
Prev
549
18:00
USD
Solde Budgétaire Fédéral
Act
Fcst
$​57.6 B
Prev
$​-344.8 B
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev