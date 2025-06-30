- Visão do mercado
VIOG: Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
A taxa do VIOG para hoje mudou para -1.73%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 118.00 e o mais alto foi 120.84.
Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIOG Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VIOG hoje?
Hoje Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) está avaliado em 118.56. O instrumento é negociado dentro de 118.00 - 120.84, o fechamento de ontem foi 120.65, e o volume de negociação atingiu 20. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VIOG em tempo real.
As ações de Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF pagam dividendos?
Atualmente Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF está avaliado em 118.56. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.78% e USD. Monitore os movimentos de VIOG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VIOG?
Você pode comprar ações de Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) pelo preço atual 118.56. Ordens geralmente são executadas perto de 118.56 ou 118.86, enquanto 20 e -1.78% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VIOG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VIOG?
Investir em Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF envolve considerar a faixa anual 92.29 - 130.73 e o preço atual 118.56. Muitos comparam -2.25% e 13.32% antes de enviar ordens em 118.56 ou 118.86. Estude as mudanças diárias de preço de VIOG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?
O maior preço de ETF Shares (VIOG) no último ano foi 130.73. As ações oscilaram bastante dentro de 92.29 - 130.73, e a comparação com 120.65 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?
O menor preço de ETF Shares (VIOG) no ano foi 92.29. A comparação com o preço atual 118.56 e 92.29 - 130.73 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VIOG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VIOG?
No passado Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 120.65 e 1.78% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 120.65
- Open
- 120.71
- Bid
- 118.56
- Ask
- 118.86
- Low
- 118.00
- High
- 120.84
- Volume
- 20
- Mudança diária
- -1.73%
- Mudança mensal
- -2.25%
- Mudança de 6 meses
- 13.32%
- Mudança anual
- 1.78%
- Atu.
- 55.0
- Projeç.
- 55.2
- Prév.
- 55.1
- Atu.
- 51.2
- Projeç.
- 49.8
- Prév.
- 51.7
- Atu.
- 4.6%
- Projeç.
- 4.8%
- Prév.
- 4.7%
- Atu.
- 3.7%
- Projeç.
- 4.0%
- Prév.
- 3.7%
- Atu.
- 418
- Projeç.
- Prév.
- 422
- Atu.
- 547
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- $57.6 bilh
- Prév.
- $-344.8 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.