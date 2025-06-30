- 概要
VIOG: Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOGの今日の為替レートは、-1.02%変化しました。日中、通貨は1あたり120.41の安値と121.49の高値で取引されました。
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
VIOG News
よくあるご質問
VIOG株の現在の価格は？
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETFの株価は本日120.65です。120.41 - 121.49内で取引され、前日の終値は121.89、取引量は92に達しました。VIOGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETFの株は配当を出しますか？
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETFの現在の価格は120.65です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.57%やUSDにも注目します。VIOGの動きはライブチャートで確認できます。
VIOG株を買う方法は？
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETFの株は現在120.65で購入可能です。注文は通常120.65または120.95付近で行われ、92や-0.69%が市場の動きを示します。VIOGの最新情報はライブチャートで確認できます。
VIOG株に投資する方法は？
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETFへの投資では、年間の値幅92.29 - 130.73と現在の120.65を考慮します。注文は多くの場合120.65や120.95で行われる前に、-0.53%や15.32%と比較されます。VIOGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最高値は？
ETF Sharesの過去1年の最高値は130.73でした。92.29 - 130.73内で株価は大きく変動し、121.89と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最低値は？
ETF Shares(VIOG)の年間最安値は92.29でした。現在の120.65や92.29 - 130.73と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VIOGの動きはライブチャートで確認できます。
VIOGの株式分割はいつ行われましたか？
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、121.89、3.57%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 121.89
- 始値
- 121.49
- 買値
- 120.65
- 買値
- 120.95
- 安値
- 120.41
- 高値
- 121.49
- 出来高
- 92
- 1日の変化
- -1.02%
- 1ヶ月の変化
- -0.53%
- 6ヶ月の変化
- 15.32%
- 1年の変化
- 3.57%
- 実際
- 55.0
- 期待
- 55.2
- 前
- 55.1
- 実際
- 51.2
- 期待
- 49.8
- 前
- 51.7
- 実際
-
- 期待
- 4.8%
- 前
- 4.7%
- 実際
-
- 期待
- 4.0%
- 前
- 3.7%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 422
- 実際
-
- 期待
- 前
- 549
- 実際
-
- 期待
- $57.6 B
- 前
- $-344.8 B
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前