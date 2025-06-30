クォートセクション
通貨 / VIOG
VIOG: Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

120.65 USD 1.24 (1.02%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VIOGの今日の為替レートは、-1.02%変化しました。日中、通貨は1あたり120.41の安値と121.49の高値で取引されました。

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

VIOG News

よくあるご質問

VIOG株の現在の価格は？

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETFの株価は本日120.65です。120.41 - 121.49内で取引され、前日の終値は121.89、取引量は92に達しました。VIOGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETFの株は配当を出しますか？

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETFの現在の価格は120.65です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.57%やUSDにも注目します。VIOGの動きはライブチャートで確認できます。

VIOG株を買う方法は？

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETFの株は現在120.65で購入可能です。注文は通常120.65または120.95付近で行われ、92や-0.69%が市場の動きを示します。VIOGの最新情報はライブチャートで確認できます。

VIOG株に投資する方法は？

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETFへの投資では、年間の値幅92.29 - 130.73と現在の120.65を考慮します。注文は多くの場合120.65や120.95で行われる前に、-0.53%や15.32%と比較されます。VIOGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最高値は？

ETF Sharesの過去1年の最高値は130.73でした。92.29 - 130.73内で株価は大きく変動し、121.89と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最低値は？

ETF Shares(VIOG)の年間最安値は92.29でした。現在の120.65や92.29 - 130.73と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VIOGの動きはライブチャートで確認できます。

VIOGの株式分割はいつ行われましたか？

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、121.89、3.57%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
120.41 121.49
1年のレンジ
92.29 130.73
以前の終値
121.89
始値
121.49
買値
120.65
買値
120.95
安値
120.41
高値
121.49
出来高
92
1日の変化
-1.02%
1ヶ月の変化
-0.53%
6ヶ月の変化
15.32%
1年の変化
3.57%
10 10月, 金曜日
14:00
USD
ミシガン大学消費者信頼感指数
実際
55.0
期待
55.2
55.1
14:00
USD
ミシガン大学消費者期待指数
実際
51.2
期待
49.8
51.7
14:00
USD
ミシガン大学期待インフレ
実際
期待
4.8%
4.7%
14:00
USD
ミシガン大学5年先期待インフレ
実際
期待
4.0%
3.7%
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
422
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
549
18:00
USD
連邦予算収支
実際
期待
$​57.6 B
$​-344.8 B
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待