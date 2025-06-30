- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VIOG: Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
Курс VIOG за сегодня изменился на -1.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 118.00, а максимальная — 120.84.
Следите за динамикой Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VIOG
- Should Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) Be on Your Investing Radar?
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- The Fed Finally Cuts Rates: Why Small Caps Are Suddenly Soaring
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Should Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) Be on Your Investing Radar?
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Fears Of Slower Economic Growth Pressure U.S. Small-Cap Stock Outlook
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VIOG сегодня?
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) сегодня оценивается на уровне 118.56. Инструмент торгуется в пределах 118.00 - 120.84, вчерашнее закрытие составило 120.65, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VIOG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF?
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF в настоящее время оценивается в 118.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.78% и USD. Отслеживайте движения VIOG на графике в реальном времени.
Как купить акции VIOG?
Вы можете купить акции Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) по текущей цене 118.56. Ордера обычно размещаются около 118.56 или 118.86, тогда как 20 и -1.78% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VIOG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VIOG?
Инвестирование в Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF предполагает учет годового диапазона 92.29 - 130.73 и текущей цены 118.56. Многие сравнивают -2.25% и 13.32% перед размещением ордеров на 118.56 или 118.86. Изучайте ежедневные изменения цены VIOG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (VIOG) за последний год составила 130.73. Акции заметно колебались в пределах 92.29 - 130.73, сравнение с 120.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (VIOG) за год составила 92.29. Сравнение с текущими 118.56 и 92.29 - 130.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VIOG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VIOG?
В прошлом Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 120.65 и 1.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 120.65
- Open
- 120.71
- Bid
- 118.56
- Ask
- 118.86
- Low
- 118.00
- High
- 120.84
- Объем
- 20
- Дневное изменение
- -1.73%
- Месячное изменение
- -2.25%
- 6-месячное изменение
- 13.32%
- Годовое изменение
- 1.78%
- Акт.
- 55.0
- Прог.
- 55.2
- Пред.
- 55.1
- Акт.
- 51.2
- Прог.
- 49.8
- Пред.
- 51.7
- Акт.
- 4.6%
- Прог.
- 4.8%
- Пред.
- 4.7%
- Акт.
- 3.7%
- Прог.
- 4.0%
- Пред.
- 3.7%
- Акт.
- 418
- Прог.
- Пред.
- 422
- Акт.
- 547
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- $57.6 млрд
- Пред.
- $-344.8 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.