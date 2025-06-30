КотировкиРазделы
VIOG
VIOG: Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

118.56 USD 2.09 (1.73%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VIOG за сегодня изменился на -1.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 118.00, а максимальная — 120.84.

Следите за динамикой Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости VIOG

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VIOG сегодня?

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) сегодня оценивается на уровне 118.56. Инструмент торгуется в пределах 118.00 - 120.84, вчерашнее закрытие составило 120.65, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VIOG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF?

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF в настоящее время оценивается в 118.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.78% и USD. Отслеживайте движения VIOG на графике в реальном времени.

Как купить акции VIOG?

Вы можете купить акции Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) по текущей цене 118.56. Ордера обычно размещаются около 118.56 или 118.86, тогда как 20 и -1.78% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VIOG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VIOG?

Инвестирование в Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF предполагает учет годового диапазона 92.29 - 130.73 и текущей цены 118.56. Многие сравнивают -2.25% и 13.32% перед размещением ордеров на 118.56 или 118.86. Изучайте ежедневные изменения цены VIOG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (VIOG) за последний год составила 130.73. Акции заметно колебались в пределах 92.29 - 130.73, сравнение с 120.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (VIOG) за год составила 92.29. Сравнение с текущими 118.56 и 92.29 - 130.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VIOG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VIOG?

В прошлом Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 120.65 и 1.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
118.00 120.84
Годовой диапазон
92.29 130.73
Предыдущее закрытие
120.65
Open
120.71
Bid
118.56
Ask
118.86
Low
118.00
High
120.84
Объем
20
Дневное изменение
-1.73%
Месячное изменение
-2.25%
6-месячное изменение
13.32%
Годовое изменение
1.78%
