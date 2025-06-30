- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VIOG: Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
Der Wechselkurs von VIOG hat sich für heute um -1.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 120.41 bis zu einem Hoch von 121.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIOG News
- Should Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) Be on Your Investing Radar?
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- The Fed Finally Cuts Rates: Why Small Caps Are Suddenly Soaring
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Should Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) Be on Your Investing Radar?
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Fears Of Slower Economic Growth Pressure U.S. Small-Cap Stock Outlook
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VIOG heute?
Die Aktie von Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) notiert heute bei 120.65. Sie wird innerhalb einer Spanne von 120.41 - 121.49 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 121.89 und das Handelsvolumen erreichte 92. Das Live-Chart von VIOG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VIOG Dividenden?
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF wird derzeit mit 120.65 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.57% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VIOG zu verfolgen.
Wie kaufe ich VIOG-Aktien?
Sie können Aktien von Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) zum aktuellen Kurs von 120.65 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 120.65 oder 120.95 platziert, während 92 und -0.69% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VIOG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VIOG-Aktien?
Bei einer Investition in Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF müssen die jährliche Spanne 92.29 - 130.73 und der aktuelle Kurs 120.65 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.53% und 15.32%, bevor sie Orders zu 120.65 oder 120.95 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VIOG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der höchste Kurs von ETF Shares (VIOG) im vergangenen Jahr lag bei 130.73. Innerhalb von 92.29 - 130.73 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 121.89 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der niedrigste Kurs von ETF Shares (VIOG) im Laufe des Jahres betrug 92.29. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 120.65 und der Spanne 92.29 - 130.73 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VIOG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VIOG statt?
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 121.89 und 3.57% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 121.89
- Eröffnung
- 121.49
- Bid
- 120.65
- Ask
- 120.95
- Tief
- 120.41
- Hoch
- 121.49
- Volumen
- 92
- Tagesänderung
- -1.02%
- Monatsänderung
- -0.53%
- 6-Monatsänderung
- 15.32%
- Jahresänderung
- 3.57%
- Akt
- 55.0
- Erw
- 55.2
- Vorh
- 55.1
- Akt
- 51.2
- Erw
- 49.8
- Vorh
- 51.7
- Akt
-
- Erw
- 4.8%
- Vorh
- 4.7%
- Akt
-
- Erw
- 4.0%
- Vorh
- 3.7%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 422
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- $57.6 B
- Vorh
- $-344.8 B
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh