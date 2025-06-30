KurseKategorien
VIOG: Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

120.65 USD 1.24 (1.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VIOG hat sich für heute um -1.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 120.41 bis zu einem Hoch von 121.49 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

VIOG News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von VIOG heute?

Die Aktie von Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) notiert heute bei 120.65. Sie wird innerhalb einer Spanne von 120.41 - 121.49 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 121.89 und das Handelsvolumen erreichte 92. Das Live-Chart von VIOG zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie VIOG Dividenden?

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF wird derzeit mit 120.65 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.57% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VIOG zu verfolgen.

Wie kaufe ich VIOG-Aktien?

Sie können Aktien von Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) zum aktuellen Kurs von 120.65 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 120.65 oder 120.95 platziert, während 92 und -0.69% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VIOG auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in VIOG-Aktien?

Bei einer Investition in Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF müssen die jährliche Spanne 92.29 - 130.73 und der aktuelle Kurs 120.65 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.53% und 15.32%, bevor sie Orders zu 120.65 oder 120.95 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VIOG.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?

Der höchste Kurs von ETF Shares (VIOG) im vergangenen Jahr lag bei 130.73. Innerhalb von 92.29 - 130.73 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 121.89 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?

Der niedrigste Kurs von ETF Shares (VIOG) im Laufe des Jahres betrug 92.29. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 120.65 und der Spanne 92.29 - 130.73 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VIOG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von VIOG statt?

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 121.89 und 3.57% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
120.41 121.49
Jahresspanne
92.29 130.73
Vorheriger Schlusskurs
121.89
Eröffnung
121.49
Bid
120.65
Ask
120.95
Tief
120.41
Hoch
121.49
Volumen
92
Tagesänderung
-1.02%
Monatsänderung
-0.53%
6-Monatsänderung
15.32%
Jahresänderung
3.57%
