FiyatlarBölümler
Dövizler / VIAV
Geri dön - Hisse senetleri

VIAV: Viavi Solutions Inc

12.24 USD 0.10 (0.81%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VIAV fiyatı bugün -0.81% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.14 ve Yüksek fiyatı olarak 12.35 aralığında işlem gördü.

Viavi Solutions Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VIAV haberleri

Günlük aralık
12.14 12.35
Yıllık aralık
8.10 12.91
Önceki kapanış
12.34
Açılış
12.34
Satış
12.24
Alış
12.54
Düşük
12.14
Yüksek
12.35
Hacim
3.366 K
Günlük değişim
-0.81%
Aylık değişim
8.99%
6 aylık değişim
10.97%
Yıllık değişim
35.25%
21 Eylül, Pazar