통화 / VIAV
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
VIAV: Viavi Solutions Inc
12.24 USD 0.10 (0.81%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VIAV 환율이 오늘 -0.81%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.14이고 고가는 12.35이었습니다.
Viavi Solutions Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIAV News
- Viavi: Growth Is Back, Cash Flow Is Real, And Spirent Changes The Game
- Ciena's Stock Skyrockets 143% in 12 Months: Is More Upside Left?
- VIAVI partners with CrowdStrike to enhance security operations
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- CIEN Q3 Earnings & Sales Top, Stock Up on 91% Y/Y Bottom-Line Growth
- Viavi Solutions issues $250 million in convertible notes due 2031
- Here's Why Viav Solutions (VIAV) is a Strong Momentum Stock
- Viavi announces $250 million convertible notes offering
- Viavi Surpasses Q4 Earnings Estimates on Solid Revenue Growth
- Susquehanna upgrades Viavi Solutions stock to Positive on AI fiber demand
- Viavi Solutions stock price target raised to $15 by Rosenblatt on AI data center growth
- Viavi Solutions Q4 2025 slides: double-digit growth across segments, margins expand
- Zacks Industry Outlook Highlights Corning, Viavi Solutions and Ooma
- Viavi Solutions Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:VIAV)
- Viav Solutions (VIAV) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Viavi Solutions jumps 11% as earnings and guidance top estimates
- 3 Communication Stocks Likely to Beat Industry Conundrums
- Baron Asset Fund Q2 2025 Shareholder Letter (MUTF:BARAX)
- AudioCodes (AUDC) Q2 Earnings Lag Estimates
- Franklin Convertible Securities Fund Q2 2025 Commentary
- Keysight Technologies EVP Dougherty sells $2m in stock
- VIAVI adds colocation capability to VALOR lab for Open RAN testing
- Viavi Solutions director Belluzzo sells $84k in shares
- Netomnia Selects VIAVI Remote Fiber Test System to Accelerate Network Expansion in the UK
일일 변동 비율
12.14 12.35
년간 변동
8.10 12.91
- 이전 종가
- 12.34
- 시가
- 12.34
- Bid
- 12.24
- Ask
- 12.54
- 저가
- 12.14
- 고가
- 12.35
- 볼륨
- 3.366 K
- 일일 변동
- -0.81%
- 월 변동
- 8.99%
- 6개월 변동
- 10.97%
- 년간 변동율
- 35.25%
20 9월, 토요일