VIAV: Viavi Solutions Inc
12.17 USD 0.06 (0.50%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VIAV за сегодня изменился на 0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.07, а максимальная — 12.18.
Следите за динамикой Viavi Solutions Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VIAV
Дневной диапазон
12.07 12.18
Годовой диапазон
8.10 12.91
- Предыдущее закрытие
- 12.11
- Open
- 12.11
- Bid
- 12.17
- Ask
- 12.47
- Low
- 12.07
- High
- 12.18
- Объем
- 3.705 K
- Дневное изменение
- 0.50%
- Месячное изменение
- 8.37%
- 6-месячное изменение
- 10.34%
- Годовое изменение
- 34.48%
