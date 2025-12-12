VG hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün VG hisse senedi 6.30 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 6.18 - 6.35 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 6.24 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2696 değerine ulaştı. VG canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

VG hisse senedi temettü ödüyor mu? VG hisse senedi şu anda 6.30 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -73.80% ve USD değerlerini izler. VG hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

VG hisse senedi nasıl alınır? VG hisselerini şu anki 6.30 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 6.30 ve Ask 6.60 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2696 ve günlük değişim oranı 1.12% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VG fiyat hareketlerini takip edin.

VG hisse senedine nasıl yatırım yapılır? VG hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 5.87 - 25.50 ve mevcut fiyatı 6.30 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 6.30 veya Ask 6.60 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -14.17% ve 6 aylık değişim oranı -58.88% değerlerini karşılaştırır. VG fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

VG hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? VG hisse senedi yıllık olarak 25.50 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 5.87 - 25.50). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 6.24 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak VG performansını takip edin.

VG hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? VG (VG) hisse senedi yıllık olarak en düşük 5.87 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 6.30 ve hareket ettiği yıllık aralık 5.87 - 25.50 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VG fiyat hareketlerini izleyin.