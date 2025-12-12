- 概要
VG: ボネージ・ホールディングス
VGの今日の為替レートは、-0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり6.18の安値と6.48の高値で取引されました。
ボネージ・ホールディングスダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
VG株の現在の価格は？
ボネージ・ホールディングスの株価は本日6.23です。6.18 - 6.48内で取引され、前日の終値は6.24、取引量は7251に達しました。VGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ボネージ・ホールディングスの株は配当を出しますか？
ボネージ・ホールディングスの現在の価格は6.23です。配当方針は会社によりますが、投資家は-74.10%やUSDにも注目します。VGの動きはライブチャートで確認できます。
VG株を買う方法は？
ボネージ・ホールディングスの株は現在6.23で購入可能です。注文は通常6.23または6.53付近で行われ、7251や0.00%が市場の動きを示します。VGの最新情報はライブチャートで確認できます。
VG株に投資する方法は？
ボネージ・ホールディングスへの投資では、年間の値幅5.87 - 25.50と現在の6.23を考慮します。注文は多くの場合6.23や6.53で行われる前に、-15.12%や-59.33%と比較されます。VGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ボネージ・ホールディングスの株の最高値は？
ボネージ・ホールディングスの過去1年の最高値は25.50でした。5.87 - 25.50内で株価は大きく変動し、6.24と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ボネージ・ホールディングスのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ボネージ・ホールディングスの株の最低値は？
ボネージ・ホールディングス(VG)の年間最安値は5.87でした。現在の6.23や5.87 - 25.50と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VGの動きはライブチャートで確認できます。
VGの株式分割はいつ行われましたか？
ボネージ・ホールディングスは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、6.24、-74.10%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 6.24
- 始値
- 6.23
- 買値
- 6.23
- 買値
- 6.53
- 安値
- 6.18
- 高値
- 6.48
- 出来高
- 7.251 K
- 1日の変化
- -0.16%
- 1ヶ月の変化
- -15.12%
- 6ヶ月の変化
- -59.33%
- 1年の変化
- -74.10%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前