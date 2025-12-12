クォートセクション
VG: ボネージ・ホールディングス

6.23 USD 0.01 (0.16%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

VGの今日の為替レートは、-0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり6.18の安値と6.48の高値で取引されました。

ボネージ・ホールディングスダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

VG株の現在の価格は？

ボネージ・ホールディングスの株価は本日6.23です。6.18 - 6.48内で取引され、前日の終値は6.24、取引量は7251に達しました。VGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ボネージ・ホールディングスの株は配当を出しますか？

ボネージ・ホールディングスの現在の価格は6.23です。配当方針は会社によりますが、投資家は-74.10%やUSDにも注目します。VGの動きはライブチャートで確認できます。

VG株を買う方法は？

ボネージ・ホールディングスの株は現在6.23で購入可能です。注文は通常6.23または6.53付近で行われ、7251や0.00%が市場の動きを示します。VGの最新情報はライブチャートで確認できます。

VG株に投資する方法は？

ボネージ・ホールディングスへの投資では、年間の値幅5.87 - 25.50と現在の6.23を考慮します。注文は多くの場合6.23や6.53で行われる前に、-15.12%や-59.33%と比較されます。VGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ボネージ・ホールディングスの株の最高値は？

ボネージ・ホールディングスの過去1年の最高値は25.50でした。5.87 - 25.50内で株価は大きく変動し、6.24と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ボネージ・ホールディングスのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ボネージ・ホールディングスの株の最低値は？

ボネージ・ホールディングス(VG)の年間最安値は5.87でした。現在の6.23や5.87 - 25.50と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VGの動きはライブチャートで確認できます。

VGの株式分割はいつ行われましたか？

ボネージ・ホールディングスは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、6.24、-74.10%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
6.18 6.48
1年のレンジ
5.87 25.50
以前の終値
6.24
始値
6.23
買値
6.23
買値
6.53
安値
6.18
高値
6.48
出来高
7.251 K
1日の変化
-0.16%
1ヶ月の変化
-15.12%
6ヶ月の変化
-59.33%
1年の変化
-74.10%
